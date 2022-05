"Véra", "Madame Volpe" et Acorn TV premières pour mai 2022

in

Télé de gland est le premier service de streaming spécialisé dans la télévision britannique et internationale avec des abonnés dans le monde entier. En Amérique latine, le service présente une variété de Gland TV Original afin que ses abonnés puissent profiter d’un catalogue avec un contenu exclusif qui attire l’attention des amateurs de cette télévision très différente qu’ils font en Angleterre.

La plate-forme est prête à présenter la bataille dans le guerre du streaming. Bien sûr, il s’agit d’un cas particulier, avec une base d’abonnés très définie par leurs goûts et qui a un potentiel important pour se faire connaître comme un service unique en son genre. Aujourd’hui nous partageons avec vous Acorn TV premières pour mai 2022.

+jeudi 05 mai 2022

-Signora Volpe Saison 1 Épisode 1

L’espionne britannique désabusée Sylvia Fox (Emilia Fox) se rend en Italie pour le mariage de sa nièce. Lorsque le petit ami disparaît et laisse une femme morte, Sylvia lance une enquête qui commence par une boîte à pizza vide et un livre pour enfants volé, et se termine par une confrontation dramatique avec un tueur.

-Nouvelle saison 1 de Gold Mountain

En 1857, le chef charismatique d’un camp minier chinois lutte pour maintenir la fragile harmonie entre les excavateurs chinois et européens lorsqu’une Européenne assassinée est découverte comme ayant des liens avec la communauté chinoise.

+Jeudi 12 mai 2022

-Signora Volpe Saison 1 Épisode 2

Sylvia (Emilia Fox) aide à une fouille archéologique au Castello di Monterosa et trouve un squelette enterré dans une tombe peu profonde. Les habitants sont persuadés qu’il s’agit de celle d’une adolescente disparue il y a vingt-cinq ans, et assassinée par un détenu qui habite toujours à proximité. Riva le pense aussi, mais Sylvia n’en est pas si sûre.

-The Shell Seekers Saison 1

Basé sur le roman de Rosamunde Pilcher, The Shell Seekers met en vedette Vanessa Redgrave dans le rôle de Penelope Keeling, qui réfléchit sur sa vie après une crise cardiaque. Rappelant son enfance sauvage, son seul véritable amour et son mariage malheureux, Penelope évalue ses relations divergentes avec ses trois enfants aînés et prend une décision qui déterminera l’avenir de sa famille.

+Jeudi 19 mai 2022

-Signora Volpe Saison 1 Épisode 3

Lorsque Sasha Pavlenko, le fils d’un politicien russe, est arrêté à Rome pour le meurtre d’un camarade de classe, Adam, l’ex-mari et ancien collègue de Sylvia, lui demande d’enquêter. Sylvia a une autre affaire importante sur les bras – l’enlèvement d’un cochon truffier – mais accepte à contrecœur. Sasha est laissée sous la garde de Sylvia et elle découvre que lui et Mario, la victime, étaient amants.

-Thérèse Raquin Saison 1

D’après le roman d’Emile Zola, Thérèse Raquin raconte l’histoire d’une jeune épouse (Kate Nelligan) qui s’ennuie et qui entame une liaison sensuelle avec l’ami de son mari (Brian Cox). Entre rencontres clandestines et crimes passionnels, les amants prennent des mesures désespérées pour être ensemble. Cette mini-série primée aux BAFTA est une histoire de passion, d’obsession et des conséquences psychologiques d’un acte impardonnable.

+Jeudi 26 mai 2022

-Resort to Murder Saison 1

Lorsque son mari est faussement accusé de son meurtre, son fils Joshua quitte Oxford pour endosser le rôle de détective amateur, à la fois pour absoudre son père de sa culpabilité et pour venger la mort de sa mère. Malheureusement, la seule chose qu’il sait avec certitude, c’est que le vrai tueur a un tatouage de serpent et un poignard sur le bras.

-Vera Saison 10

Dans la série 10 de Vera, la détective Vera Stanhope (Brenda Blethyn) et son équipe enquêteront sur quatre cas de meurtre plus compliqués, tragiques et passionnants. Du littoral accidenté et orageux d’une ferme salmonicole du Northumberland à un passionnant stade de lévriers illuminé; de l’isolement pittoresque d’un pub de campagne familial aux chuchotements d’une communauté très unie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂