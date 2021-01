Vera Farmiga publie son nouveau look dans ‘Hawkeye’

Vera farmiga a posté une nouvelle vidéo du tournage de ‘Oeil de faucon’ où un aperçu du personnage qu’il jouera dans la série est montré.

Dans le cadre des nouveaux projets de Studios Marvel, ‘Oeil de faucon’ verra Jeremy Renner reprendre son rôle de MCU comme Clint Barton, cette fois sur le petit écran, avec la prochaine série télévisée produite par Studios Marvel et Disney.

En raison de la situation sanitaire, le développement de ‘Oeil de faucon’ a été retardé pendant un certain temps, il n’y avait pas de mises à jour officielles sur les noms des acteurs avant le début du tournage, mettant en évidence le nom de Hailee Steinfeld, qui jouera Kate évêque dans la serie.

Quelque temps plus tard, on apprit que Vera farmiga rejoindrait également le casting de la série, jouant Eleanor Bishop, la mère de Kate, et maintenant le premier aperçu de Farmiga dans son premier rôle dans le MCU.

Le personnage qu’il jouera Farmiga a une histoire intéressante dans le des bandes dessinées, pendant un certain temps, on a pensé qu’elle était morte, alors que Kate elle a été élevée par son père. Il a été révélé plus tard qu’elle était vivante et travaillait tranquillement pour le méchant, Madame masque, un personnage qui a déjà été présenté dans le MCU à travers de «Agent Carter» et est censé apparaître dans ‘Oeil de faucon’.

La nouvelle série de Disney +, ‘Oeil de faucon’ être libéré à la fin de 2021.