Vera Farmiga, Florence Pugh et bien d’autres rejoignent le casting de Hawkeye sur Disney +

Avec le tournage en cours, plus de casting pour la série Marvel, Oeil de faucon, ont été révélés, y compris de nouveaux méchants et plus encore!

Si vous avez fouillé en ligne, vous avez probablement vu les photos du tournage flotter, montrant Jeremy Renner et Hailee Steinfeld (qui joue Kate Bishop) en train de filmer le Oeil de faucon séries. Maintenant, Variety fait rapport sur certains nouveaux membres de la distribution qui rejoindront la série Disney Plus et le MCU en général:

Florence Pugh – Elle reprendra son rôle de sœur de Black Widow, Yelena Belova, du prochain film autonome.

Vera Farmiga – Elle incarnera Eleanor Bishop, la mère de Kate.

Frais de Fra – Free joue à Kazi, mieux connu sous le nom de Clown méchant des bandes dessinées.

Tony Dalton – Il jouera Jack Duquesne, ce qui est probablement une interprétation du personnage de « Swordsman » des bandes dessinées qui a été à la fois héros et méchant.

Alaqua Cox – Ce nouveau venu jouera Maya Lopez, mieux connue sous le nom de personnage de Marvel «Echo». Echo est un Amérindien sourd (!!!) qui peut parfaitement imiter les mouvements d’autrui.

Zahn McClarnon – Il jouera le père d’Echo, Willie «Crazy Horse» Lincoln.

Pour être honnête, je n’ai jamais été dans les bandes dessinées Hawkeye, donc je ne sais pas comment tous ces personnages s’intégreront dans le MCU, mais c’est quand même excitant. Que pensez-vous de ces ajouts de casting à la série?