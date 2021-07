Vénus, Mars et le croissant de lune s’aligneront en « conjonction planétaire » les 12 et 13 juillet

08 juil. 2021 19:57:07 IST

Une semaine spéciale est à venir pour les observateurs du ciel et les passionnés d’astronomie, car deux des voisins immédiats de la Terre – Vénus et Mars se rapprocheront l’une de l’autre dans les prochains jours. Cet événement céleste est appelé « conjonction planétaire » car il sera facilement visible à l’œil nu.

N’étant observable que depuis la Terre, une « conjonction planétaire » se produit lorsque deux planètes se rapprochent l’une de l’autre un jour donné, même si elles restent éloignées l’une de l’autre.

Informant les gens de l’événement sur les réseaux sociaux, l’Institut indien d’astrophysique (IIA) a partagé un article révélant des détails. « Mars et Vénus passent près l’une de l’autre dans le ciel et ne feront que 0,5 degré (aussi large que la taille de la Lune) le 13 juillet », lit-on dans un tweet de la poignée officielle.

Plus loin dans le post, l’IIA a informé que la lune serait également proche de Vénus et de Mars le 12 juillet. L’institut avait demandé aux observateurs du ciel de sortir et d’assister à l’événement tous les soirs à partir d’aujourd’hui 8 juillet.

Mars et Vénus passent près l’une de l’autre dans le ciel et ne mesureront que 0,5° (aussi large que la taille de la Lune) le 13 juillet. La Lune sera également proche d’eux le 12 juillet. C’est un événement à l’œil nu, alors sortez et voyez-les tous les soirs à partir d’aujourd’hui. Nous vous apportons 12 affiches! pic.twitter.com/kdLmiDPsCO – IIAstrophysics (@IIABengaluru) 8 juillet 2021

Cette vue étonnante ne sera visible que dans le ciel ou l’horizon occidental dans des conditions de ciel clair après le coucher du soleil.

Comme la rencontre de ces objets célestes est un événement important dans le ciel, les passionnés d’astronomie peuvent commencer à observer le ciel à partir de jeudi (8 juillet) et continuer jusqu’à mardi (13 juillet). Les personnes qui continueront à le regarder après l’événement pourront également voir le départ de ces planètes. Toutes les jumelles ordinaires montreront Vénus et Mars au plus près.

Pendant ce temps, le Centre interuniversitaire d’astronomie et d’astrophysique (IUCAA) basé à Pune et l’IIA, situé à Bangalore, ont invité des photos de l’événement. Les candidats intéressés peuvent envoyer leurs photos ou leurs croquis à l’adresse [email protected] Les meilleurs d’entre eux seront publiés par les instituts en ligne.

.

