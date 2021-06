Vénus et la lune brilleront dans le ciel nocturne ce soir

Voir le croissant de lune se balancer par Vénus le soir du 11 juin 2021. (Crédit image : application SkySafari)

Ce soir (11 juin), 38 heures seulement après le rendez-vous de la lune avec le soleil pour produire l’éclipse solaire « anneau de feu », notre satellite rocheux s’appariera avec le deuxième objet le plus brillant du ciel nocturne : Vénus.

Alors que le jour se transforme en nuit, environ 45 minutes après le coucher du soleil ce soir, jetez un coup d’œil vers la partie ouest-sud-ouest du ciel pour un magnifique tableau céleste formé par le mince ruban d’un croissant de lune, illuminé à seulement 3%, et la brillante planète Vénus . Vénus semblera planer à seulement 4 degrés au-dessus et à gauche de la lune.

Les appariements Vénus-lune comme celui-ci se produisent à peu près tous les mois. Pour rattraper les deux ensemble dans le ciel nocturne, consultez le tableau à la fin de cet article pour voir le calendrier pour le reste de cette année.

Pérégrinations de Vénus et de la lune

Si Vénus était stationnaire et ne semblait pas se déplacer contre le ciel nocturne, alors une rencontre Vénus-lune se produirait tous les 27 jours, 7 heures et 43 minutes. C’est ce qu’on appelle un « mois sidéral », ou le temps qu’il faut à la lune pour faire le tour de la Terre une fois, en utilisant les étoiles d’arrière-plan comme point de référence.

Étant donné que Vénus et la lune étaient proches l’une de l’autre le 12 mai, nous aurions pu nous attendre à un autre appariement rapproché mardi dernier (8 juin) si la paire s’appliquait à la « règle du mois sidéral ».

Mais Vénus n’est pas stationnaire. Comme toutes les autres planètes de notre système solaire, elle se déplace sur sa propre orbite autour du soleil. De notre point de vue terrestre, Vénus a semblé se déplacer considérablement vers l’est. Le 12 mai dernier, Vénus était dans la constellation du Taureau, le taureau. Mais ce soir, la planète semblera s’être déplacée de près de 40 degrés vers l’est où elle réside actuellement dans la constellation des Gémeaux, les jumeaux.

Si vous levez le bras, votre poing fermé à bout de bras mesure environ 10 degrés. Quarante degrés équivaut à environ quatre poings. La lune a donc dû voyager encore plus dans le ciel pour rattraper Vénus. Étant donné que la lune semble se déplacer dans le ciel à environ 13 degrés par jour, il lui faut trois jours de plus pour rattraper Vénus. Cela nous amène à vendredi soir, où une fois de plus nous aurons droit à un spectacle accrocheur, bien qu’il soit plutôt bas dans notre ciel crépusculaire ouest-nord-ouest.

Regardez bas dans le ciel ouest-nord-ouest après le coucher du soleil le vendredi 11 juin, où le très jeune croissant de lune sera positionné à plusieurs largeurs de doigt en bas à droite (ou à 3 degrés vers l’ouest céleste) de la très brillante planète Vénus — permettant les deux objets apparaissent ensemble dans des jumelles (cercle rouge). (Crédit image: Nuit étoilée)

Le mouvement orbital de la Terre prenant en compte

Incidemment, un autre facteur qui doit également être pris en compte est le mouvement de notre propre planète autour du soleil. Si vous aviez cherché le croissant de lune mardi soir dernier, vous auriez dû regarder le ciel de l’aube pour trouver – avec difficulté – un mince croissant de lune décroissant, deux jours seulement avant la nouvelle lune (et l’éclipse solaire annulaire).

En effet, au cours des 27 jours qui se sont écoulés depuis le 12 mai, le mouvement de la Terre autour du soleil aurait également provoqué un déplacement de la position du soleil dans le ciel vers l’est. Dans ce cas, directement dans la même région générale que Vénus et la lune occupaient le 12 mai.

D’ici cette nuit, cependant, la lune sera bien dégagée du soleil et visible bas dans l’ouest-nord-ouest avec Vénus. Aucune autre étoile ou planète ne peut s’approcher d’égaler Vénus en brillance, pas même la brillante Jupiter qui surgit cette semaine à l’horizon est-sud-est.

Vénus est si brillante dans le ciel nocturne que, pendant la Seconde Guerre mondiale, les observateurs d’avions ont parfois confondu la planète avec un avion ennemi. Il y a même eu des cas où Vénus a attiré des tirs antiaériens !

Un retour en 2013

Vénus répète ses performances dans un cycle de huit ans, de sorte que l’affichage de la planète dans le ciel cette année est une répétition proche de 2013. Le caractère de chaque année du cycle est façonné par le calendrier des mouvements de la planète : pour 2012/2020, le Le mouvement de la planète était très excitant, avec notamment un passage à travers l’amas d’étoiles des Pléiades en 2020 et un rare transit du soleil en 2012. Cependant, pour 2013/2021, ils sont relativement ternes (vu de l’hémisphère nord).

Une caractéristique de Vénus cette année est un plongeon vers une déclinaison la plus méridionale vers le début et une autre, plus extrême, vers la fin. Après avoir brillé bas à l’est pour les lève-tôt en janvier et février, Vénus s’est hissée au rang d' »étoile du soir » à la fin du mois d’avril. Debout un peu plus haut après chaque coucher de soleil en mai et juin, la planète est vue en compagnie de la planète Mercure et des étoiles Aldebaran et Pollux.

Son arc le porte moins haut que l’an dernier et à partir de juillet il cesse de grimper. C’est parce qu’il glisse vers le sud-est, devant le soleil, à travers les étoiles du Cancer, du Lion, de la Vierge et de la Balance. Le 5 novembre, la planète sera la plus au sud de notre ciel. En fait, il n’a pas été aussi loin au sud depuis 1930.

Par la suite, au cours des huit dernières semaines de l’année, Vénus grimpera finalement à une hauteur assez raisonnable au-dessus de l’horizon ouest-sud-ouest d’ici Thanksgiving et se couche près de 3 heures après le coucher du soleil. Peu de temps après, cependant, il commence sa descente dans le ciel du coucher du soleil.

Pendant la saison des vacances d’hiver, il fournira l’équivalent d’une « étoile de Noël », brillant comme un phare bas dans le ciel ouest-sud-ouest peu après le coucher du soleil. Enfin, son prochain passage se fera devant (et à 5 degrés au nord) du soleil le 10 janvier 2022.

Conjonctions de Vénus et du croissant de lune en 2021 Date % de lune illuminée Séparation Vénus-Lune 11 juillet 6% 6 degrés 10 août 9% 6 degrés 9 septembre 13% 4,5 degrés 9 octobre 15% 2 degrés 7 novembre 16% 4,5 degrés 6 décembre 11% 3,5 degrés

Dans le graphique ci-dessus, la première colonne donne la date, la deuxième colonne fournit le % d’éclairement du croissant de lune et la troisième colonne fournit la séparation entre la lune et Vénus.

À mon avis, les deux meilleures opportunités d’observation du ciel (des six énumérées ci-dessus) se produiront le 9 septembre, lorsque la lune et Vénus formeront un triangle avec l’étoile bleue voisine de première magnitude, Spica, puis le 6 décembre, lorsque Vénus se tiendra presque directement au-dessus de la lune tout en brillant de son plus grand éclat à une magnitude de -4,7 – deux fois plus qu’il n’y paraît maintenant ! Les deux apparaîtront comme un ornement de vacances céleste ornant le ciel bas ouest-sud-ouest: Vénus une lumière blanche éblouissante et la lune – avec Earthshine – imitant une boule de Noël jaune et bleu étrangement illuminée.

