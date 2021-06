Vénus en Lion fait ressortir l’amour, la vanité et le pouvoir

Vénus, la déesse de la beauté, de l’amour, des arts et de la diplomatie, entre dans le signe le plus puissant du zodiaque, le signe du Lion, qui a un éclat naturel. Cette rencontre aura lieu le 27 juin 2021 !

Vénus parle de nos valeurs, de ce que nous aimons dans une relation sociale et affective. Et comme Leo est associé à l’ego, nous en venons à réaliser notre propre valeur. C’est un bon moment pour s’apprécier, comme soi, prendre soin de soi et s’aimer. Et, même si Mars est également en Lion, cela s’intensifie encore plus. Il est maintenant temps de vous regarder, de faire briller votre lumière.

Dans cette position, il est également très fréquent que les gens veuillent profiter des bonnes choses de la vie : bien manger, bien s’habiller, confort et luxe. Faites juste attention à ne pas devenir trop égoïste ou trop égocentrique.

Dans le domaine des relations, on veut se faire remarquer, bien s’habiller et utiliser un joli parfum. Si vous êtes en train de flirter, profitez-en, car nous serons beaucoup plus séduisants lors de ce transit, et la sensualité sera à la hausse.

Comme Vénus est également liée à l’argent et aux finances, pendant cette période, nous sommes plus susceptibles de dépenser pour des vêtements, des parfums, des soins de la peau ou dans un salon de beauté. Vous serez puissant et rayonnant tout seul. Il est temps de se montrer et de briller dans cette vie !

Il est également intéressant de vérifier dans quelle maison de votre thème natal vous avez le signe du Lion, car, en Astrologie, Vénus est aussi considérée comme la « petite bienveillante ». saisissez ce moment, car Vénus apportera des bénédictions aux affaires de cette maison, favorisant les accords et vous rendant plus charmant dans ce domaine de la vie.

Faites donc attention à ces points, car vous pourrez faire briller votre lumière !