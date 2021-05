Ventilation de la vidéo d’Eternals: nous avons enfin eu notre premier aperçu, voici ce que nous avons trouvé

Marvel Studios a lancé un teaser épique axé sur leurs projets de films à venir, offrant aux fans les premières images officielles de Éternels dans la bande-annonce de la phase 4 de Marvel. Le film est énorme pour Marvel car il est dirigé par Chloe Zhao, qui vient de remporter une paire d’oscars pour son travail sur Nomadland. Bien que les images de Éternels est bref, nous avons pu saisir quelques informations clés. Voici tout ce qui a été révélé.

Ajak à cheval de Salma Hayek

Le premier morceau de Éternels Les images sont du personnage de Salma Hayek, Ajak, qui est montré à cheval dans un ranch. Ses vêtements sont assez modernes, ce qui nous indique quand certaines parties du film auront lieu. Kevin Feige a déclaré que les éternels se dérouleraient principalement après les événements de Avengers: Fin de partie, mais les éternels sont de vieux êtres, nous pourrions donc avoir des scènes tout au long de leur histoire sur Terre.

Cérémonie au bord de la plage

Le prochain coup est de plusieurs Eternals sur une plage. Il est difficile de dire quels acteurs exacts sont présents dans ce plan, mais il est clair que plusieurs membres des Eternals se sont réunis pour une occasion spéciale. Ils sont également tous en costume de super-héros complet, et la chronologie du tir est ambiguë. Il est possible que cela se produise des milliers d’années dans le passé.

Éternels Équipes ensemble

Cette photo nous donne le meilleur aperçu de nombreux héros. Il montre (de gauche à droite) Kumail Nanjiani comme Kingo, Lia McHugh comme Sprite, Gemma Chan comme Sersi, Richard Madden comme Ikaris, Angelina Jolie comme Thena et Ma Dong-Seok comme Gilgamesh. Tous sauf Thena portent des vêtements civils, il est donc possible que Thena soit celle qui les rassemble tous.

Thena d’Angelina Jolie en action

Nous avons également une bonne photo de Thena brandissant une sorte d’épée magique en or. La scène promet des séquences d’action épiques pour le film ainsi que des traditions intrigantes. Bien que nous ne sachions pas exactement ce que représente l’épée, il existe une pléthore de possibilités directement issues des bandes dessinées. L’une de ces possibilités est que l’épée contraste avec la lame en ébène du chevalier noir (qui sera présentée dans le film). Une autre possibilité est que l’épée soit Excalibur, qui a une histoire dans Marvel Comics.

Éternels Rassemblé aux portes de Babylone

Ce beau cliché nous montre quelques-unes des décors incroyables qui seront utilisés pour le film. Il est difficile de dire qui tout est présent dans le plan, mais Thena, Gilgamesh et Ikaris sont clairement visibles au milieu. Babylone est un endroit clé pour les Eternels car Thena et Gilgamesh ont tous deux une histoire importante dans la ville. Dans les bandes dessinées, Thena est tombée amoureuse du seigneur de guerre Kro à Babylone, ce qui a provoqué une série de complications majeures pour les Eternals. Quant à Gilgamesh, il est originaire de Babylone et a combattu plusieurs batailles clés dans la ville au fil des ans. La scène ne donne également aucun signe quant au moment où elle se déroule, ce qui la rend d’autant plus mystérieuse.

Gros plans de Sersi et Kingo

Les deux derniers clichés que nous obtenons sont ceux de Sersi de Gemma Chan et Kingo de Kumail Nanjiani. Sersi est apparemment en train de parler à Kingo quand elle dit: « Nous sommes ceux qui ont tout changé. » Cette déclaration est exacte pour les Eternels, car les héros sont sur Terre depuis des milliers d’années et ont canoniquement contribué à façonner la technologie, la société et la politique du monde. Cette scène indique que nous aurons beaucoup d’expositions passionnantes et de construction du monde du film. Il est très possible que Éternels connectera plusieurs autres moments MCU au fil du temps. Le monologue de Sersi va sûrement valoir la peine d’attendre.

Dans l’ensemble, les nouvelles images de Éternels était bref, mais il transmettait magnifiquement le ton du film Marvel. Le film sera centré sur un groupe de héros divers à travers l’histoire de la Terre alors qu’ils sortent de l’ombre. Si les images sont d’une indication, nous obtiendrons certains des clichés les plus incroyables de l’histoire du MCU. Éternels devrait arriver en salles le 5 novembre 2021.

Sujets: Eternals