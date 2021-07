Vente de Samsung Galaxy F22 en Inde aujourd’hui à midi via Flipkart

Pour tous ceux d’entre vous qui attendaient la vente du Samsung Galaxy F22 en Inde. Aujourd’hui, le smartphone milieu de gamme Galaxy F22 sera mis en vente dans le pays aujourd’hui le mardi 13 juillet 2021 à midi via Flipkart. La liste du Galaxy F22 est déjà en ligne sur Flipkart. Mais actuellement, il est dit que l’appareil sera bientôt disponible à l’achat.

Notamment, le nouveau Samsung Galaxy F22 sera mis en vente à partir d’aujourd’hui via Flipkart avec un prix de Rs. 14 499. Le nouveau Galaxy F22 est un appareil similaire au Galaxy A22 lancé en Inde le mois dernier pour Rs. 18 499.

Prix ​​Galaxy F22 en Inde

À Rs. 14 499, vous obtiendrez la variante de stockage de 6 Go de RAM et 128 Go. Alors que la variante de stockage de 4 Go de RAM et de 64 Go vous coûtera Rs. 12 499. Les deux variantes seront disponibles en deux couleurs, Denim Black et Denim Blue. Le Galaxy F22 sera mis en vente via Flipkart et la boutique en ligne Samsung India (Samsung.com) à 12 heures (midi) aujourd’hui.

Offres de vente Galaxy F22

En parlant des offres de vente et des remises du Galaxy F22, le Samsung Galaxy F22 sera disponible pour Rs. 1 000 remises sur les transactions prépayées dans le cadre des offres de lancement sur Flipkart. Les clients bénéficieront également d’options d’échange et d’EMI.

Spécifications du Galaxy F22

Consultez les spécifications complètes du nouvel appareil milieu de gamme Galaxy F22 ci-dessous.