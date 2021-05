Venom: Sony a déjà un plan pour le crossover Spider-Man

Avec Venom: Que le carnage soit le prochain film Marvel est déjà dans les starting-blocks, avec le Sony son propre univers Marvel veulent se développer. Comme vous le savez, il n’y avait aucune mention de Spidey dans le prédécesseur, oui selon Sanford Panitch il existe déjà un plan pour un crossover Spider-Man.

Venom: Parfois avec Spider-Man dans un film?

Et Panitch devrait savoir, après tout, c’est qui il est Président du Motion Picture Group de Sony Pictures, qui détient les droits du film sur Spidey et des centaines d’autres personnages de Marvel. Dans une interview avec Variety, il a récemment parlé des projets du studio d’élargir son univers cinématographique Marvel. Panitch ne parle pas expressément d’un « Spidey-verse », mais plutôt tout un univers Marvel.

Panitch pouvait comprendre ça de nombreux fans sont actuellement frustrés et confus car il n’est pas clair comment les adaptations actuelles de bandes dessinées Sony se rapportent aux derniers blockbusters « Spider-Man » et au Univers cinématographique Marvel supporter. Cependant, il suggère qu’à cet égard la clarté sera créée dans un avenir prévisible pourrait être. Pour cela, il explique plus en détail:

Le logo officiel de Spider-Man: No Way Home / © Sony Pictures, Marvel Studios

«Il y a vraiment un plan. Je pense que maintenant, peut-être que les gens seront un peu plus clairs sur où nous allons, et je pense que quand « No Way Home » sortira, il sera encore plus révélé. « Sanford Panitch contre variété

Des rumeurs circulent depuis des mois selon lesquelles Sony ouvrirait la porte avec « Spider-Man: No Way Home » au multivers rots et son vieux films « Spider-Man » avec les nouvelles ramifications du MCU et les films sur « Venom », « Morbius » & Co. vveux lier. De cette manière, tous les films pourraient à la fois être autonomes et tous faire partie d’un grand multivers cohésif, qui est nombreux. Opportunités croisées offrirait.

Après l’annonce du récent accord Spidey entre Sony Pictures et Marvel Studios, a déclaré Le cerveau du MCU Kevin Feige comme c’est bien connu, déjà significatif, Peter Parker être le seul personnage qui basculer entre différents univers cinématographiques pourrait. De plus, « No Way Home » est connu pour être associé à « Marvel’s WandaVision » et au prochain « Doctor Strange 2 », tous deux Concept de réalités alternatives explorer.

Venom combattant le carnage / © Sony Pictures

En ce qui concerne Marvel Studios, Panitch a déclaré à Variety que « Très bonne relation avec Kevin Feige ». Il y aurait un immense terrain de jeu où toutes les personnes impliquées pourraient se défouler avec ces nombreux personnages: Il y aurait « beaucoup de possibilités »continua Panitch. Sony souhaite donc aux films MCU un grand succès et espère que Marvel verra la même chose avec les films Sony tournant autour des personnages de Spider-Man.

À quoi ressemble exactement le plan d’un croisement entre les films «Venom» et «Spider-Man», les fans devront probablement décider pratique un peu plus de patience. Il pourrait y avoir des réponses à cette question cette année, car « Venom: Let There Be Carnage » devrait commencer le 21 octobre 2021 dans les cinémas allemands. « Spider-Man: No Way Home » devrait être activé 16 décembre 2021 conséquences.