Venom sera-t-il dans Spider-Man : No Way Home ? La photo qui le suggère

2021 nous a apporté plusieurs premières importantes et il y en a encore beaucoup d’autres, mais aucune n’aura le niveau d’attente de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le prochain film de l’univers cinématographique Marvel. Aux innombrables rumeurs qui entourent cette cassette, une de plus lui est parvenue qui a déjà explosé dans les réseaux et les fans se sont fait écho : Tom Hardy apparaîtra-t-il en tant que Venom ?

Après des mois d’attente et sans nouvelles, il y a près d’un mois arrivait la bande-annonce tant attendue du troisième film d’escalade avec Tom Holland. Dans la bande-annonce, nous l’avons vu interagir avec le docteur Strange, qui ne parvient pas à lancer un sort et ouvre le multivers, ramenant de grands méchants connus sous le nom de docteur Octopus (Alfred Molina) et Electro (Jamie Foxx), suscitant la pensée de croire que les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield diront également présents.







+ Tom Hardy sera-t-il dans Spider-Man : No Way Home ?

Au cours des dernières heures, un grand émoi a été généré sur les réseaux sociaux parmi les fans de MCU, puisque Une photo a fuité montrant Tom Hardy portant une casquette avec le logo « Spider-Man: No Way Home » dessus.. D’après ce que l’on sait, ce type de merchandising n’est utilisé que par les membres de la production. Cependant, la carte postale a été retirée presque instantanément et aucune explication n’a été donnée. C’est l’image !

L’acteur s’apprête à lancer sa suite Venom : qu’il y ait un carnage, qui sortira sur grand écran à partir du 1er octobre. Ils sont actuellement dans la promotion du film, où son réalisateur, Andy Serkis, déclarait il y a quelques jours : « Bien sûr que ça arrivera », À propos un croisement avec Spider-Man. Sera-ce le 17 décembre à Pas moyen de rentrer?

La vérité est que ce n’est pas la première fois qu’il est mentionné à Robuste dans le prochain Marvel Studios, puisqu’en octobre de l’année dernière le site The Direct a rapporté que Sony Pictures avait l’intention d’ajouter le symbiote. Quelque chose qui a généré plus de battage médiatique récemment, c’est que l’interprète de Venom a supplié les fans de ne pas révéler la scène post-crédits de sa bande, et on pense que il peut y avoir un indice pour le prochain Spider-Man dans le MCU.