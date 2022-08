Venom rejoint le reste de Marvel avec son arrivée sur Disney+

in

Venom rejoindra le reste des franchises Marvel sur Disney+ dans quelques jours. Les spoilers vous rappellent qu’il s’agit d’un film divertissant avec Tom Hardy !

©IMDBVenin

Venin est le film de l’antihéros de merveille qui a été créé en 2018 inaugurant ainsi le Univers des personnages de Spider-Man de Sony qui s’est agrandi avec un autre film symbiote et aussi avec Morbius. Le film qui raconte comment Eddie Brock s’est retrouvé lié à une créature venue de l’espace a été mal accueilli par les spécialistes de Tomates pourries avec une acceptation de 30% qui contraste avec les 80% que le public lui a accordés. maintenant il viendra Disney+!

La nouvelle est récemment apparue que Venin atteindra la plate-forme Disney+ le 5 août, s’unissant ainsi à des franchises telles que les Avengers, les Gardiens de la Galaxie ou Spider-Man, toutes faisant partie de la Univers cinématographique Marveldans lequel Eddie Brock a pu rester un moment comme on l’a vu dans la scène post-générique de la dernière bande de Spidey.

l’intrigue de Venin raconte comment le journaliste Eddie Brock enquête sur le créateur du Fondation de la vie, un scientifique de renom nommé Carlton Drake. Mais cela a provoqué une obsession qui a affecté à la fois sa carrière et sa relation avec sa petite amie. Alors qu’il enquêtait sur l’une des expériences de Drake, un symbiote extraterrestre fusionne avec le corps d’Eddie, ce qui permet au journaliste d’acquérir des super pouvoirs.

Venom arrive sur Disney+

Venin est un film de super-héros avec beaucoup d’action et une comédie réalisé par Ruben Fleischer, responsable d’un autre film de Sony Quoi Uncharted : hors de la carte. L’histoire du personnage merveille présente des scripts de Scott Rosenberg, Jeff Pinkner et Kelly Marcel. L’ambiance des romans graphiques anti-héros est parfaitement réalisée de la même manière que Tom Hardy frappe le clou sur la tête avec la dynamique Eddie / Venom.

La vérité est qu’il existe des plans pour cette version de Venin croiser le chemin de Spider-Man de Tom Holland dans un futur projet, de merveille Soit Sony, portant la rivalité de ces personnages sur grand écran pour la deuxième fois. Il faut se rappeler qu’en Spiderman 3 de Sam Raimi, ils ont affronté Tobey Maguire en tant que Peter et Topher Grace en tant que Venom.

Qui faisait partie du casting du premier film ? Venin? Riz Ahmed, Michelle Williams, Jenny Slate, Reid Scott, Michelle Lee, Scott Haze, Mac Brandt, Sope Aluko, Wayne Peré, Jared Bankens et Al-Jaleel Knox, entre autres. Ce groupe d’acteurs a fait un excellent travail en lançant un nouvel univers de personnages de merveille qui grandira plus tard avec une suite à ce film et la cassette Living Vampire, Morbiusavec Jared Leto.

