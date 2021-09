Venom: Let There Be Carnage Runtime Revealed, et c’est le film Marvel le plus court à ce jour

La bataille des symbiotes ira apparemment droit au but dans Venom: Let There Be Carnage. Prévu pour une sortie en salles le 1er octobre, la durée d’exécution du film s’est révélée être même de 90 minutes, selon la liste des sites Web officiels pour la vente de billets comme AMC et Fandango. En tenant compte du générique de fin avec la scène post-crédit, la suite semble être étonnamment courte, étant donné la durée de la plupart des autres films de ce type ces jours-ci.

Cela a du sens pour les films de croisement de super-héros épiques comme Avengers : Fin de partie et Ligue de justice de Zack Snyder pour courir trois ou quatre heures. Même ainsi, les films de super-héros en solo durent généralement au moins deux heures. Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui joue maintenant dans les salles, dure deux heures et douze minutes. Même l’original Venin a duré beaucoup plus longtemps que sa suite avec une durée d’une heure et cinquante-deux minutes, liant les temps d’exécution de Thor: Le Monde des Ténèbres et L’incroyable Hulk. Seul Les nouveaux mutants se rapproche avec seulement quatre minutes de plus que le nouveau Venin à 94 minutes. celui de Roger Corman Les quatre Fantastiques dure également 90 minutes, mais ce film n’était pas sorti et n’était pas exactement là à la fin de la journée.

Récemment, il a également été révélé que Venom : qu’il y ait un carnage est classé PG-13 pour « des séquences intenses de violence et d’action, un langage fort, du matériel dérangeant et des références suggestives ». C’est la même note que la première Venin, même si certains fans espéraient toujours cette cote R après le succès de films comme Deadpool 2 et Joker. La star Tom Hardy avait également fait campagne pour une cote R, mais a noté que cela ne dépendait pas de lui.

« Pour être juste, la chose pourrait se transformer en R-rated », a expliqué Hardy précédemment. « Cela peut servir de point d’appui pour les jeunes ou les enfants. Mes plus petits qu’ils regardent Homme araignée et Venin assez confortablement, et Venin des jouets apparaissent et des LEGO apparaissent dans mes narines le matin. Ce n’est donc pas comme s’ils avaient peur de lui, mais en même temps, il y a beaucoup de choses avec l’immobilier que vous pouvez réellement imprégner d’un sentiment complet d’ultraviolence gratuite si vous le vouliez vraiment. Et je pense que vous avez les bonnes personnes pour ce travail si vous voulez le pousser parce que c’est là que j’aimerais aller avec ça. Et j’aimerais passer par tous les Vengeurs aussi bien avec lui. Mais c’est au-dessus de mon niveau de salaire. »

Andy Serkis dirige Venom : qu’il y ait un carnage, succédant au réalisateur original Ruben Fleischer. Hardy a contribué à l’histoire avec la scénariste Kelly Marcel. Avec Hardy en tête, la suite fait également intervenir Woody Harrelson dans le rôle du tueur en série Cletus Kasady, qui finit par devenir l’hôte du symbiote Carnage. Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott et Stephen Graham sont également à l’affiche.

Comme beaucoup de films, Venom : qu’il y ait un carnage avait une date de sortie qui a fortement changé en raison de la pandémie. Basé sur le succès de Shang-Chi et la légende des dix anneaux, les Venin la suite a récemment été avancée pour débuter plus tôt deux semaines plus tôt que prévu le 1er octobre 2021. Le film sera apparemment court, mais espérons que ce sera une balade amusante.

Sujets : Venin 2