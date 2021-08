Venom: Let There Be Carnage obtient de nouvelles affiches monstrueuses, confirmant la sortie d’octobre

Venom: Let There Be Carnage a peut-être été repoussé à une sortie en octobre, mais Sony en a profité pour sortir deux nouvelles affiches du film pour confirmer définitivement la nouvelle date du 15 octobre du spin-off de Spider-Man. Les affiches donnent un aperçu personnel de la bataille brutale qui est sur le point de commencer à l’écran entre la paire de symbiotes, Venom de Tom Hardy et Carnage de Woody Harrelson. La dernière série de matériel promotionnel vient au dos de la nouvelle bande-annonce qui est arrivée plus tôt dans le mois juste avant que la date de sortie du film ne soit à nouveau retardée.

Le tournage s’est terminé sur le film en février 2020 avec la sortie originale prévue pour octobre 2020. En raison de la pandémie de Covid, le film a été repoussé à une sortie en septembre 2021, mais même cela n’a pas tenu car ce mois-ci, il a été déplacé à nouveau en raison de l’augmentation du nombre de cas Delta Variant, ce qui rend les studios de cinéma nerveux à l’idée de publier leurs plus grandes offres.

Le réalisateur Andy Serkis a déjà parlé de donner vie aux personnages dans une interview avec IGN. Il a dit : « » Ce personnage était tellement amusant à travailler dans la conception et à prendre [from] le monde comique. C’était merveilleux d’avoir l’opportunité de prendre ce personnage qui n’a jamais été vu auparavant à l’écran, autant que vous apprenez à le connaître dans notre histoire et à vraiment jouer avec le physique, comment il bouge, comment il extrude ses tentacules. De la même manière que Cletus est manipulateur psychologiquement et physiquement, il peut prendre votre énergie et la changer complètement pour vous. Nous voulions donc que tout le style de mouvement soit très idiosyncratique, décalé et étrange, et vous ne pouvez tout simplement pas le cerner. Ce serait comme essayer de se battre avec une pieuvre, en gros. »

Venom : qu’il y ait un carnage reprend les fils de post-crédit du film 2018 qui a amené Tom Hardy à l’univers Sony Marvel, et est en partie répandu pour mettre en place un méchant verset beaucoup plus vaste qui comprendra Spider-Man : Retrouvailles‘s Vulture, joué par Michael Keaton, et il est également prévu qu’un croisement avec la sortie en janvier de Morbius ajoutera également à cette expansion.

Avec autant de franchises de super-héros se développant en plus qu’une simple expérience de film/personnage, Sony tient à imiter l’univers Marvel de Disney avec sa gamme plutôt plus limitée de personnages tels que Venom, et il y a toujours une forte conviction qu’à un moment donné, après que Spider-Man de Tom Holland soit terminé dans le MCU, qu’il y aura un croisement complet des propriétés, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans, mais cela ressemble vraiment à un autre énorme casse-tête pour les équipes juridiques.

Venin a rapporté 850 millions de dollars dans le monde à sa sortie, ce qui a établi un record de courte durée pour la plus grande sortie au box-office de l’histoire en octobre – Joker arraché cette couronne l’année suivante. Alors que dans des circonstances habituelles, le retour à octobre signifierait probablement que Venom aurait une chance de récupérer son titre, mais pour le moment, Sony prendra probablement tout ce qu’ils peuvent obtenir lorsque les cinéphiles pourront enfin revoir le symbiote sur grand écran.

Sujets : Venin 2