Venom: Let There Be Carnage nous montre le redoutable Carnage

Photos de Columbia a lancé la première bande-annonce de Venom: Que le carnage soit aujourd’hui. La bande-annonce offre le premier regard officiel sur le méchant Carnage dans le film. Woody Harrelson joue le tueur en série Cletus Kasady, l’hôte humain de Carnage qui a fait ses débuts dans le rôle pendant les post-crédits Venom.

Vous avez maintenant le vôtre symbiote et il est prêt à affronter Venom. Carange ne sera pas seul, car il aura son amour tordu, Shriek, à ses côtés. Le directeur Andy Serkis Il a précédemment parlé de son enthousiasme à l’idée que le film ouvre enfin dans les salles après de multiples retards.

«J’en suis très enthousiasmé. Encore une fois, ce n’est pas quelque chose dont je peux particulièrement parler pour le moment car nous le conservons pour que tout le monde puisse aller en profiter au cinéma », a déclaré Sekis lors d’une interview sur le portail ComicBookMobie.

Je ne veux pas le gâcher ou en parler trop avant, mais j’ai passé un bon moment à travailler sur ce film. Cela a été formidable. C’est un autre groupe d’acteurs brillants, et il est dirigé par un autre SAS Man enthousiaste, Tom Hardy. J’espère que vous n’êtes pas déçu. Ce fut un réel plaisir de travailler dessus.

Carnage était la pièce maîtresse de l’un des plus grands événements de croisement Spider-Man et Venom des années 90, « Carnage maximum ». L’événement a vu Spider-Man et Venom devenir des alliés pour arrêter Carnage.

Venom: Let There Be Carnage sort en salles le 24 septembre.