Venom: Let There Be Carnage est un « Thrill Ride » de 90 minutes, déclare le réalisateur Andy Serkis

Réalisateur Andy Serkis a confirmé le temps d’exécution apparemment court de Venom : qu’il y ait un carnage et a proposé le raisonnement qui le sous-tend. Récemment, il a été signalé que la prochaine Venin la suite se déroulerait en 90 minutes maigres, ce qui en ferait le film Marvel le plus court à ce jour. C’est 22 minutes de moins que l’original, et étant donné que la plupart des films de super-héros semblent de nos jours dépasser régulièrement la barre des deux heures, il semblerait que Venom n’aura pas autant de temps pour s’attarder avant de passer à l’action.

Il s’avère que c’est tout le plan depuis le début. Serkis a récemment jeté un nouvel éclairage sur la durée de 90 minutes de Venom: Let There Be Carnage, et la réflexion sur la décision est suffisamment solide. De son point de vue, Serkis a vu le meilleur plan d’action pour le Venin suite en renonçant à l’exposition typique et à d’autres moments qui ajoutent du temps d’exécution pour que le film reste une course à sensations rapides tout au long. Comme Serkis le dit à IGN :

« En fait, ça allait toujours être [leaner]. Nous avons toujours voulu que ce film soit une véritable aventure à sensations fortes. Et un rapide, musclé [movie]… ne pas trop traîner avec l’exposition. Mais cela dit, je pense que ce que nous avons fait, c’est d’atteindre un véritable équilibre entre jeter l’ancre avec tous les personnages afin que vous sentiez que vous êtes complètement immergé dans eux et que nous ne nous précipitons pas simplement vers la prochaine bataille ou une partie d’action. »

Tom Hardy a été beaucoup plus impliqué dans cette suite, car il a passé beaucoup de temps avec la scénariste Kelly Marcel pour étoffer l’histoire. Il pense déjà à l’avenir également, car il y a des premières idées en tête pour Venom 3. Un troisième film ne sera pas éclairé tant que Sony ne verra pas à quel point la suite fonctionnera lors de sa sortie en octobre, mais Hardy est techniquement inscrit pour trois films.

Un croisement avec Homme araignée peut arriver pour Venin un jour, car il y a eu beaucoup de rumeurs sur cette rencontre inévitable. Dans le Q&A d’IGN, Andy Serkis a également abordé cette possibilité, convenant que c’était la « question brûlante » que tout le monde se posait. Pour sa part, Serkis a dû convenir que le croisement Venom/Spidey devait arriver à un moment donné, mais il ne veut pas le voir de si tôt, afin de laisser d’abord les autres super-vilains profiter de leur moment.

« Bien sûr que ça va arriver », a déclaré Serkis. « Écoutez, cela dépend du moment où vous voulez vous y rendre, et aussi de l’appétit. Si les gens veulent plus d’histoires de Venom, alors, pour passer directement à Spider-Man, vous pourriez passer à côté de tant de grands personnages de super-vilains entre les deux. de temps en temps. Donc, d’une certaine manière, en vous y précipitant, vous pourriez fermer la porte. «

Pour l’instant, les fans peuvent s’attendre à voir Tom Hardy revenir dans le rôle d’Eddie Brock dans Venom : qu’il y ait un carnage, qui devrait sortir dans les salles le 1er octobre. Hardy est également l’un des nombreux acteurs de Marvel à faire une apparition dans Spider-Man: No Way Home, qui sortira en salles en décembre, mais le temps nous dira si cela se produit . Cela nous vient de l’IGN.

Sujets : Venin 2