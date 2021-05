Venom: Let There Be Carnage – Date de sortie, bande-annonce, distribution et intrigue

Réalisé par l’homme derrière la voix de Gollum, Andy Serkis, et co-écrit par Tom Hardy et Kelly Marcel, il devrait être un autre succès auprès des fans de Marvel.

La bande-annonce montre Brock vivant en relative harmonie avec son symbiote violent et extraterrestre, Venom, cuisinant ensemble dans son appartement. À l’intérieur, il y a un avis de fortune griffonné sur une boîte à pizza et épinglé au mur qui se lit comme suit: « RÈGLES: PAS DE PERSONNES À MANGER. »

Aux côtés de Harrelson et Hardy, il y a Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, Stephen Graham dans le détective Mulligan, qui a été repéré dans la bande-annonce; Naomi Harris comme Shriek, Reid Scott comme Dr Dan Leveler et Ed Keir comme Reveler.

Dans les bandes dessinées originales de Marvel, le symbiote extraterrestre qui se lie à Brock pour former Venom engendre un symbiote de progéniture, qui se lie avec le tueur en série impitoyable Cletus Kasady pour former Carnage – un supervillain plus sombre, plus puissant et tout à fait brutal qui est apparu à l’origine dans Spider-Man univers.