Venom: Let There Be Carnage arrivera dans les salles deux semaines plus tôt que prévu

Venom : qu’il y ait un carnage va sortir dans les salles plus tôt que prévu, offrant une bonne nouvelle aux fans de Marvel qui attendaient avec impatience la suite depuis longtemps. Grâce à la pandémie, le Venin la suite a eu beaucoup de mal à rester fidèle à une date de sortie, a récemment été reportée au 15 octobre pour une ouverture en tête-à-tête avec Halloween tue. Maintenant, Sony a annoncé que Venom: Let There Be Carnage a été officiellement déplacé au 1er octobre.

Ce dernier changement de date de sortie fait suite au succès de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, qui vient de sortir en salles. Le film Marvel a rapporté 75,5 millions de dollars au cours du week-end avec 90 millions de dollars pour ses quatre premiers jours de sortie, effaçant le record du box-office du week-end de la fête du Travail malgré la pandémie. Ce succès a probablement aidé à convaincre Sony que les gens sont toujours prêts à aller au cinéma pour les bons films, et il y a certainement assez d’enthousiasme autour de la sortie de Venin 2.

D’autres studios ont également retardé les grosses sorties, car Paramount n’était pas disposé à prendre des risques. Le studio a récemment repoussé Top Gun: Maverick de sa première prévue en novembre et l’a programmé pour une sortie le week-end du Memorial Day de 2022. Les suites Jackass pour toujours et Mission : Impossible 7 ont également subi des retards au milieu de l’incertitude concernant l’état des cinémas et de l’augmentation des cas de covid.

Andy Serkis dirige Venom : qu’il y ait un carnage, succédant à l’original Venin barreur Ruben Fleischer. Le co-scénariste original Kelly Marcel est revenu pour écrire le scénario qui a été conçu avec la star Tom Hardy. Marcel a déjà expliqué à quel point Hardy était impliqué dans l’histoire, car il est devenu très passionné par les films et son personnage d’Eddie Brock après le succès de Venin en 2018.

« C’est nouveau pour lui, obtenir du crédit, mais ce n’est pas nouveau pour lui d’être aussi impliqué. Il est absolument engagé à 100% dans tout ce qu’il fait », a déclaré Marcel à Empire. « Il est marié à Venom. Il adore ce personnage. Il est très impliqué dans ce qu’il pense qui devrait arriver. » L’écrivain a ajouté: « Nous avons passé des mois à raconter l’histoire ensemble sur FaceTime, à chercher des idées, à voir ce qui fonctionnait, à voir ce qui ne fonctionnait pas. Ensuite, j’ai pris tout ce dont nous avions parlé et je me suis caché quelque part pendant trois mois tranquillement, éliminant un script. «

Avec Hardy dans le rôle principal, Venom : qu’il y ait un carnage fait également entrer Woody Harrelson dans le rôle de Cletus Kasady, le tueur en série qui devient l’hôte du symbiote extraterrestre Carnage. Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott et Stephen Graham sont également à l’affiche. Marcel et Hardy ont produit avec Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker. Le film est classé PG-13, et bien que cela ait déçu certains fans qui espéraient une cote R, il convient de noter que l’original a rencontré un grand succès avec sa cote PG-13.

A partir de maintenant, Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir en salles le 1er octobre 2021. Nous verrons si quelque chose finira par changer cette date au cours de ce mois, mais espérons simplement que la date de sortie est définitive cette fois. Cette nouvelle nous vient de Variety.

