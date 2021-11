Venom: Let There Be Carnage arrive sur numérique pour Thanksgiving avec des scènes supprimées et des bloopers

Tom Hardy revient dans Venom: Let There Be Carnage en tant que protecteur mortel Venom, l’un des personnages les plus grands et les plus complexes de Marvel. À la recherche de sa prochaine grande histoire, le journaliste Eddie Brock décroche une interview exclusive avec le meurtrier condamné et condamné à mort Cletus Kasady (joué par Woody Harrelson), qui découvre le secret d’Eddie et devient l’hôte de Carnage, un symbiote menaçant et terrifiant. Maintenant, Eddie et Venom doivent surmonter leur relation controversée pour le vaincre.

Venom : qu’il y ait un carnage a été réalisé par Andy Serkis (Mowgli : la légende de la jungle, Le Seigneur des Anneaux trilogie, L’aube de la planète des singes) avec une histoire de Tom Hardy & Kelly Marcel et un scénario de Kelly Marcel (Cinquante nuances de gris, Sauver Mr. Banks). Le dernier Venin L’aventure met également en vedette Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, Naomie Harris dans le rôle de Shriek, Reid Scott dans le rôle du Dr Dan Lewis et Stephen Graham dans le rôle du détective Mulligan.

4K ULTRA HD, BLU-RAY™ ET NUMÉRIQUE

Prises et bêtises

Scènes supprimées

Eddie & Venom : The Odd Couple : Que se passe-t-il lorsque deux êtres habitent un seul corps ? Beaucoup de chaos. Tom Hardy, Andy Serkis et l’équipe de cinéastes parlent d’Eddie et de Venom.

Malade et tordu Cletus Kasady : imaginer ce méchant de bande dessinée emblématique et psychotique pour l’écran avec Woody Harrelson, le réalisateur Andy Serkis et l’équipe de production.​

Du concept à Carnage : tracez la conception et l’animation de Carnage de l’image de la bande dessinée à l’écran symbiotique.

Let There Be… Action : Allez sur le plateau et vivez l’action de la façon dont Venom : Let There Be Carnage prend forme. Du concept à la scène, de l’écran vert à l’écran de cinéma, suivez la réalisation du film et voyez les cascades intenses qui ont été capturées.

DVD

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Réalisé par : Andy Serkis

Scénario de : Kelly Marcel

Histoire de : Tom Hardy & Kelly Marcel

Producteurs : Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy, Hutch Parker

Producteurs exécutifs : Barry Waldman, Jonathan Cavendish, Ruben Fleischer

Acteurs : Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham et Woody Harrelson

SPÉCIFICATIONS

Durée d’exécution : env. 97 minutes

Classement : PG-13 : séquences intenses de violence et d’action, du langage fort, du matériel dérangeant et des références suggestives.

K UHD : Ultra Haute Définition 2160p / 1.85:1 Audio : Anglais Dolby Atmos (compatible Dolby TrueHD 7.1), Français (Doublé au Québec), Espagnol, Anglais & Français (Doublé au Québec) – Pistes de description audio Dolby Digital 5.1

Blu-ray™ : 1080p Haute Définition / 1.85:1 Audio : Anglais 5.1 DTS-HD MA, Français (Doublé au Québec), Espagnol, Anglais et Français (Doublé au Québec) – Pistes de description audio 5.1 Dolby Digital

DVD : écran large anamorphique 1,85:1 | Audio : anglais, français (Doublé au Québec), espagnol, anglais et français (Doublé au Québec) – Pistes de description audio 5.1 Dolby Digital

Venom : qu’il y ait un carnage arrive sur Digital le 23 novembre, 4K UHD, Blu-ray et DVD le 14 décembre.

