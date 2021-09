Venom: Let there be Carnage a teasé sa première deux semaines!

L’industrie du cinéma a toujours les yeux ouverts ! En ce sens, les producteurs de Venom : qu’il y ait Carnage ils étaient très attentifs à ce qui se passait avec Shang-Chi et la légende des dix anneaux lors de son week-end d’ouverture. Le film tant attendu du super-héros asiatique de la Univers cinématographique Marvel il a frappé un coup de circuit spectaculaire qui n’est pas passé inaperçu. Chez Sony, ils ont pris note du fait.







Selon ce qui a été rapporté par The Hollywood Reporter, l’excellente performance du film de la MCU servi afin que les responsables de Venom : qu’il y ait Carnage Ils seront encouragés à avancer la première du film de deux semaines. La suite arrivera dans les cinémas argentins le 30 septembre prochain. Les médias sociaux du film ont annoncé la première mondiale pour le 1er octobre.

Carnage arrivera quelques semaines avant

La nouvelle aventure de Eddie Brock et son symbiote extraterrestre, VeninVous les trouverez essayant de mener une vie normale tout en partageant le même corps. Ensuite, une menace viendra sous la forme du redoutable Carnage. Ce méchant est la fusion d’un autre organisme extraterrestre et du tueur en série Cletus Kasady. Le résultat est une machine à tuer parfaite dans le but de ruiner la vie de Venin.

La deuxième tranche de Protecteur mortel a subi de nombreux retards en raison de la crise du COVID-19. Surtout à cause de l’irruption de la dangereuse variante Delta. Le film est passé d’une date prévue pour le 15 septembre à une sortie en 2022; puis il est revenu à 2021, précisément au 15 octobre. Désormais, tout indique que la date de sortie est solide : 1er octobre.

Venom : qu’il y ait Carnage est en vedette Tom Hardy dans Eddie Brock, Woody Harrelson dans Cletus Kasady, Naomie Harris dans Shriek et Michelle Williams dans Anne Weying. Le film fait partie de ce qu’on appelle le L’univers Spider-Man de Sony et est dirigé par l’expert Motion Capture, Andy Serkis.