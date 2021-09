Venom: les premières réactions de Let There Be Carnage ont suscité l’enthousiasme des fans pour une mystérieuse scène de crédits de fin

Les premières réactions à la suite de bandes dessinées très attendue de Marvel et Sony Venom: Let There Be Carnage sont maintenant arrivées, alors cela valait-il la peine d’attendre? Eh bien, oui, il semble que cela ait pu être le cas, les premières critiques faisant l’éloge de l’approche pragmatique et sans fioritures du réalisateur Andy Serkis envers le personnage, ainsi que taquinant une scène post-crédits qui ne manquera pas de faire sauter le public à leur pieds en fête.

#Venin Let There Be Carnage est un mélange frénétique de film de copains, de romance (Venom❤️Eddie) et d’horreur. Il ne perd pas de temps à se mettre au travail et à ne pas céder. Hardy est en feu et Harrelson IS Carnage. ⚠️NE MANQUEZ PAS LES CRÉDITS !@SonyPicturesUK#Venin2pic.twitter.com/ZNmjB3wGpG – Neil Vagg (@neilvagg) 14 septembre 2021

Selon un membre du public, Venom qu’il y ait un carnage est un « mélange frénétique de film de copains, de romance et d’horreur » qui « ne perd pas de temps à se mettre au travail et à ne pas se relâcher ». Un autre fan qualifie la suite de « ridicule du début à la fin » et ajoute qu’il faut le premier Venin et « rampe tout jusqu’à 11 ».

#VenomLetThereBeCarnage est hors des charts fou. C’est ridicule à plein régime du début à la fin. J’ai adoré le premier, cela monte tout jusqu’à 11. Et putain de merde, CETTE scène après le générique !!! – Nick (@AD_N_P) 14 septembre 2021

Venom : qu’il y ait un carnage reprend avec notre héros et anti-héros symbiotique plus d’un an après les événements de 2018 Venin, avec le journaliste d’investigation Eddie Brock luttant pour s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison après une exécution ratée. Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, ce critique a qualifié l’histoire de « humaine et très belle ».

J’ai eu la chance d’être parmi les premiers à (enfin !) voir #VenomLetThereBeCarnage Je l’ai adoré. Le premier Venom est mon préféré des films MCU modernes, et #Venin fait toutes les prochaines étapes intelligentes, racontant une histoire très humaine et très belle pour Eddie Brock. pic.twitter.com/Iwv7uX7ALY – Tony Khan Stan investi émotionnellement (@HowieBlingAEW) 14 septembre 2021

La mystérieuse scène post-générique a suscité beaucoup de réactions de la part de ceux qui ont la chance de l’avoir vue, mais qu’est-ce que cela pourrait impliquer? Un autre symbiote préféré des fans entrant dans la mêlée? Peut-être que Kraven le chasseur est impliqué ? La scène pourrait-elle taquiner l’introduction de Venom au multivers Marvel? Malheureusement, le reste d’entre nous devra simplement attendre et voir…

Je ne serai pas un de ces connards qui gâtent #VenomLetThereBeCarnage en particulier la SCÈNE POST-CRÉDIT que les gens ruinent pour les gens parce que c’est soo épique. Alors serrez bien les gars. Le 1er OCTOBRE sera là. @SonyPictures a un embargo jusqu’au 30 septembre Donc pas de vidéo 🙁 – BlackNezzy (@BlackNezzy) 15 septembre 2021

Pendant que nous attendons de voir si Venom sera introduit ou non dans l’univers cinématographique Marvel, Venom : qu’il y ait un carnage le réalisateur Andy Serkis a récemment fait allusion à une confrontation entre Hardy’s Venom et Tom Holland’s Spider-Man à tout le moins. « Regardez, c’est la question sur toutes les lèvres », a déclaré Serkis à IGN. « Ils veulent savoir si Venom va rencontrer Spider-Man, mais personnellement, ça n’arrivera jamais. Je plaisante, bien sûr que ça va arriver! »

Un chaos parfait et complet ! Allez voir le film le 15 octobre ! #venin#fansfirst – Scènes de tapis Sasha (@CarpetScenes) 14 septembre 2021

Distribué par Sony Pictures et censé avoir une durée d’exécution courte de 90 minutes, Venom : qu’il y ait un carnage est réalisé par Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, et basé sur une histoire qu’elle a écrite avec Tom Hardy qui reprend le double rôle d’Eddie Brock et de Venom. L’élément le plus excitant de la suite de Sony est de loin les débuts sur grand écran du célèbre méchant de Marvel Carnage, joué par Woody Harrelson, pour qui Tom Hardy n’a que des éloges. « Woody est l’une des personnes les plus cool que j’aie jamais rencontrées », a déclaré Hardy à propos de sa co-star. « En tant qu’être humain et en tant qu’acteur, il est tout simplement formidable. Il n’y a rien que vous puissiez lui présenter qui le choque; il a une réponse, une solution à tout et il a une histoire à raconter. En tant qu’artiste, il est tout simplement merveilleux, avec un esprit créatif si brillant et talentueux, que c’est une joie absolue de travailler avec lui. »

Avec Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott et Stephen Graham aux côtés de Tom Hardy et Woody Harrelson,Venom : qu’il y ait un carnage devrait sortir en salles par Sony Pictures aux États-Unis le 1er octobre 2021, après avoir été retardé d’un an en raison de la situation mondiale actuelle.

