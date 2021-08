Venom: La bande-annonce de Let There Be Carnage libère le symbiote maléfique de Woody Harrelson

Venom : Let there be carnage vient de recevoir une nouvelle bande-annonce avant sa première prévue dans les salles le mois prochain, nous montrant plus de Woody Harrelson en tant que Carnage ainsi que le retour de Tom Hardy en tant qu’Eddie Brock. Une bande-annonce précédente a été publiée en mai et lundi, Sony a publié une autre bande-annonce avec des tonnes de nouvelles séquences passionnantes. Vous pouvez consulter les dernières images deVenom 2 ci-dessous.

Andy Serkis dirige Venom : Let there be carnage sur un scénario de Kelly Marcel. Tom Hardy, qui reprend le rôle d’Eddie Brock, a également contribué à l’histoire de Venin 2. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker ont produit avec Hardy et Marcel.

La suite ramène également Woody Harrelson comme Carnage après avoir présenté le personnage pour la première fois dans une scène post-crédit à la fin de Venin. Venom : qu’il y ait un carnage met également en vedette Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, Naomie Harris dans le rôle de Shriek, Reid Scott dans le rôle de Dan Lewis et Stephen Graham dans le rôle de Mulligan.

Venom : qu’il y ait un carnage est fixé plus d’un an après les événements de Venin, avec le journaliste Eddie Brock qui a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre Venom. Cette fois, il sera défié par le tueur en série Cletus Kasady, qui devient également l’hôte du symbiote Carnage et s’évade de prison après une exécution ratée. Alors que Hardy utilise l’aide de Venom pour devenir un justicier, Kasady ne veut que provoquer un carnage en tant que Carnage.

« Je croyais vraiment au Venom dirigé par Ruben Fleischer », a déclaré Harrelson, de prendre le rôle, via Empire. « Je n’ai jamais rien fait où je n’avais pas vu un script. Je lance juste les dés. J’espérais que tout s’arrangerait. Même si Ruben n’a pas réalisé, mon bon copain Andy Serkis a réalisé et m’a mis à l’aise. C’est vraiment cool qu’il soit venu. »

De ce à quoi s’attendre du film, Harrelson a ajouté: « Je ferais mieux de ne pas parler de détails. Je suis heureux d’avoir pu le faire. J’aimerais pouvoir dire que je l’ai vu et savoir que c’est génial, mais j’ai bon espoir que c’est super. »

« Ce personnage issu du monde de la bande dessinée était tellement amusant à travailler dans la conception », a déclaré Serkis dans une interview séparée avec IGN. « C’était merveilleux d’avoir l’opportunité de prendre ce personnage qui n’a jamais été vu auparavant à l’écran, autant que vous apprenez à le connaître dans notre histoire et à vraiment jouer avec la physicalité, comment il bouge, comment il extrude ses tentacules. »

Le premièr Venom a été écrit par Jeff Pinkner et Scott Rosenberg avec Kelly Marcel. Bien que Sony ne s’attendait pas à ce que le film devienne un tel succès, ce fut un peu un choc quand Venin a rapporté plus de 856 millions de dollars au box-office. Non seulement le succès a obtenu une suite commandée, mais il a aidé à lancer un nouvel univers cinématographique qui comprendra également d’autres films à venir comme Kraven le chasseur et Morbius.

Venom : Let there be carnage devrait sortir le 15 septembre 2021 au Royaume-Uni, suivi d’une date de sortie le 24 septembre aux États-Unis. Le film devait initialement être présenté en octobre 2020, mais comme de nombreux autres projets de grande envergure, il a été reporté en raison de la pandémie. La nouvelle bande-annonce nous vient de Sony Pictures Entertainment.