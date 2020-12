Venom et Morbius pourraient-ils apparaître dans « Spider-Man 3 »?

«Spider-Man 3» il s’annonce déjà comme une affaire bien remplie. En plus de Peter Parker Tom Holland et son casting de soutien, d’autres personnages confirmés incluent des personnages classiques de MCU et d’anciens personnages de Spider-Man des épisodes précédents, Aurons-nous l’apparence de Venom ou Morbius dans la bande?

Selon le dernier accord entre Sony et merveille Les studios, même le méga producteur Kevin Feige ont précédemment suggéré qu’un croisement entre les mondes était inévitable.

« Je pense que cela dépend probablement de Sony »dit l’architecte de la MCU à CinemaBlend l’année dernière. «Sony a à la fois des personnages et Venom dans leur monde. Je ne sais pas quels sont ses plans pour un autre Venom ou s’ils le sont. Mais cela semble probable à un moment donné. «

Plus récemment, Feige a même fait allusion à une sorte de multivers entre Sony et le MCU.

«Je suis ravi que le voyage de Spidey dans le MCU se poursuive, et moi et nous tous à Marvel Studios sommes très heureux de continuer à travailler dessus», a déclaré Feige.

« Spider-Man est une icône puissante et héros dont l’histoire couvre tous les âges et tous les publics du monde entier. «

« Il se trouve également qu’il est le seul héros doté de la superpuissance pour traverser les univers cinématographiques, alors Sony continue de développer son propre Spidey-Verse, vous ne savez jamais quelles surprises l’avenir peut vous apporter. »

«Spider-Man 3» a actuellement une date de sortie pour e17 décembre 2021.