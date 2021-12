Venom confirmé pour le MCU ? Ce Kevin Feige a dit

L’arrivée de Spider-Man : Pas de chemin à la maison aux cinémas du monde entier a visé la poursuite de Tom Holland comme lui Homme araignée dans les prochaines années. Mais en plus de la possibilité que l’acteur britannique continue de faire partie du soi-disant Univers cinématographique Marvel, une bonne partie des adeptes de la franchise de super-héros ont insisté sur le fait que dans ces films il y a un croisement avec Venin. Et l’idée n’a pas l’air farfelue !

Depuis que Tom Hardy rejoint le projet de jouer le symbiote pour Photos Sony, l’idée que les deux personnages se sont croisés dans un nouveau film a conquis les fans. Et il y a de plus en plus de chances que quelque chose comme ça se produise. En fait, la scène post-générique de Venom : qu’il y ait un carnage m’a laissé la porte ouverte pour bientôt entendre parler de l’interaction tant attendue entre Eddie Brock et Peter Parker.

Alerte spoil! Après la fin du film avec Tom Hardy, un clip ajoute encore plus d’intrigue. Et c’est qu’en se reposant dans un hôtel, il retrouve à la télévision les images qui Spider-Man a été démasqué, scène qui coïncide avec la fin de Spider-Man : loin de chez soi et ça donne le pied pour le début de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, récemment publié.

Est-ce ainsi que Venom atteint enfin le MCU ? Kevin Feige, le directeur de la création de l’entreprise, n’a pas hésité à aborder le sujet et a révélé son opinion à Collider : »Vous regardez les connotations comiques évidentes entre Venom et Spider-Man et c’est inhérent. Ainsi, au moment où Sony a réalisé son film Venom et que cela a fonctionné aussi bien que cela, et que Tom Hardy est devenu si emblématique avec son personnage, la question évidente était alors : « Comment commençons-nous à les fusionner ?‘”.

Ainsi, à la fois l’équipe du film qui tourne autour de l’histoire de Peter Parker et celle du symbiote, ont travaillé ensemble : « Il y a eu beaucoup de coordination, et si vous ne connaissez pas encore toute la coordination, je ne serai pas le seul à vous le dire, mais oui, entre Sony et Marvel et l’équipe Venom et l’équipe No Way Home. Nous y travaillons ensemble”. En ce sens, les deux studios de cinéma ont quelque chose de très clair : c’est le moment idéal pour inclure Venom dans le MCU.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂