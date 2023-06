Venom 3 Star Juno Temple révèle la date de sortie cible du film, mais cela tiendra-t-il?

La troisième sortie de Tom Hardy en tant qu’Eddie Brock dans le Venin la franchise semble viser une sortie en octobre 2024. Bien que Venin 3 n’a pas encore démarré la production, et la grève de l’écrivain cause toujours des problèmes pour de nombreux films, il semble que les fans auront plus d’un an au moins jusqu’à ce qu’ils voient où va l’anti-héros de Hardy après son bref voyage au MCU dans le post-crédits scène de Spider-Man : Pas de retour à la maison.





Bien qu’il soit extrêmement populaire auprès du public, le La franchise Venom n’a pas attiré l’attention des critiques, mais c’est de loin l’offre liée à Spider-Man la plus réussie de Sony qui ne présente pas le web-slinger lui-même. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la direction que prend l’univers des méchants Spider-Man de Sony, avec la bombe qui a été Morbius semblant se connecter avec le MCU, mais d’autres aiment le prochain Kraven le chasseur et Madame Web faire leur propre truc, et il est encore difficile de déterminer exactement où Venom s’intègre dans tout cela en ce moment.

Bien qu’il y ait eu très peu d’informations sur ce que le troisième Venin film va ressembler, nous savons qu’il sera réalisé par Venin l’écrivain Kelly Marcel, avec Andy Serkis refusant un retour en tant que réalisateur après Venom : Qu’il y ait carnage. De plus, Juno Temple a récemment été annoncé comme ayant rejoint le casting du film, et c’est par l’intermédiaire de l’actrice que la nouvelle fenêtre de date de sortie a été révélée. En parlant avec VariétéTemple a déclaré que le tournage commencerait « très, très bientôt » et qu’elle était « ravie d’en faire partie ».

Venom sera-t-il retardé en raison de la grève de l’écrivain?

En février, Tom Hardy a révélé qu’il travaillait sur la pré-production pour sa troisième sortie en tant que symbiote Marvel. Après l’original Venin a pris plus de 800 millions de dollars au box-office – plus que les goûts des MCU Thor : Amour et tonnerre et presque le double cette année Ant-Man et la Guêpe : Quantumania géré – la suite de 2021 a été retardée par la pandémie de Covid, mais a quand même rapporté un impressionnant pour l’époque de 507 millions de dollars, le septième plus gros brut de l’année.

Alors que cette mise en place Venin 3 pour accélérer la production, les choses avancent lentement, et cela n’a fait qu’empirer avec l’arrivée de la grève des scénaristes de la WGA, qui aurait eu un impact sur le début de la production du trio. Il reste à voir à quel point cela causera un problème au film pour atteindre sa sortie cible actuelle d’octobre 2024, mais après la déception de Morbius, la dernière chose que Sony voudra faire est de tuer ses meilleures chances que ses films « Spider-Man sans Spider-Man » gagnent du terrain au box-office dans les années à venir. S’il s’agit de choisir entre repousser la date de sortie ou précipiter la sortie du film, Sony s’est contenté par le passé de faire patienter les fans pour les films, malgré le tollé que cela peut provoquer.