Venom 3 officiellement confirmé par Sony au CinemaCon

Sony a confirmé qu’ils allaient de l’avant avec Venin 3. Le studio a révélé qu’une suite de la franchise de bandes dessinées dirigée par Tom Hardy avait reçu le feu vert lors de l’événement CinemaCon en cours. Bien qu’aucun talent n’ait encore été révélé, on s’attend à ce que Tom Hardy revienne pour reprendre le double rôle d’Eddie Brock et du symbiote extraterrestre connu sous le nom de Venom, rôles qu’il a joués depuis leurs débuts sur grand écran en 2018.

On ne sait pas qui dirigera Venin 3mais il convient de noter que Venom : qu’il y ait carnage le réalisateur Andy Serkis a depuis exprimé son intérêt à revenir pour plus d’action Sony / Marvel. Venom a explosé sur le grand écran en 2018 Venin, qui a présenté au public le journaliste en croisade et perdant de la vie, Eddie Brock. Alors qu’il enquêtait sur une société louche, Brock est lié à une mystérieuse glu sensible de l’espace, et avant que vous ne le sachiez, Brock et la glu (nommée Venom) se sont lancés dans l’une des plus grandes bromances du cinéma.

Après avoir gagné la somme incroyablement impressionnante de 856 millions de dollars dans le monde, Venin a rencontré une suite en 2021. Réalisé par Andy Serkis, Venom : qu’il y ait carnage réunit le public avec Brock et son copain extraterrestre alors que le journaliste tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady (Woody Harrelson), qui devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre similaire à Venom nommé Carnage.

Tout comme son prédécesseur, Venom : qu'il y ait carnage a rencontré des critiques décidément mitigées de la part des critiques, mais a de nouveau été un succès auprès du public, rapportant 502 millions de dollars dans le monde et devenant le septième film le plus rentable de l'année. Après d'aussi énormes succès financiers, une troisième sortie de Venom était presque inévitable et aidera sans aucun doute Sony à poursuivre sa stratégie quelque peu erronée. Homme araignée univers dérivé.





Merci à la sortie MCU Spider-Man : Pas de retour à la maison, le multivers a maintenant été déchaîné, Hardy faisant même une brève apparition lors d’une scène post-crédits. Une scène qui a vu Eddie Brock laisser un éclat de Venom dans le MCU. Bien que les détails de Venin 3 sont gardés secrets, Hardy a exprimé son intérêt pour le Venin la franchise devenant plus fortement impliquée dans la folie multiverselle une fois que le Venom-Verse a été bien établi, bien sûr.

« Une fois qu’il est établi, nous devons continuer notre couplet Venom », a expliqué l’acteur. « Mais en même temps, nous chercherons toujours à faire campagne pour jouer avec ça avec tous les frères et sœurs qui sont là-bas, faites vous voyez ce que je veux dire? Que nous puissions relier les points, cela dépend des constellations, et c’est au-dessus de mon niveau de rémunération, mais nous serions négligents de ne pas y penser lorsque nous travaillons sur le matériel.

CinemaCon a révélé bien plus que la simple confirmation de Venin 3. Jusqu'à présent, l'événement a fourni nos premières affiches pour les suites d'action John Wick: Chapitre 4 et Les Consommables 4tout en révélant qu'un autre chasseurs de fantômes le film est maintenant en développement. De nombreuses affiches taquinant la prochaine liste de films DC ont également été dévoilées.









