Venom 3: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

La troisième entrée du Venin films, confirmés au Sony Pictures CinemaCon en avril de cette année, ont été accueillis avec enthousiasme et anticipation par les fans. Le premier volet, qui a fait ses débuts en 2018, a rencontré un succès inattendu, et avec la sortie en 2021 du deuxième film, Venin : qu’il y ait carnage, Eddie et Venom sont rapidement devenus les favoris des fans. Compte tenu de cela, les rumeurs de Venin 3 ont été plus que bien accueillis par les fans, et il y a eu des spéculations continues sur ce que le troisième film pourrait apporter.





Avec les rebondissements de l’intrigue Venin : qu’il y ait carnage, il y a pas mal de chemins que le nouveau film peut emprunter. Les fans ont capté des indices subtils pour faire des suppositions sur le voyage de l’anti-héros symbiotique. Cependant, malgré les multiples suppositions et questions, les confirmations et les réponses sont peu nombreuses. La plupart des détails concernant Venin 3, y compris un titre officiel pour le film, restent vagues au moment de la rédaction. Dans le but de répondre à au moins certaines des questions qui se posent dans l’esprit des fans, nous avons rassemblé tout ce qui a été rendu public à propos du nouveau film. Voici ce que nous savons jusqu’à présent !

Venom 3 : L’intrigue

Sortie de Sony Pictures

Malgré le teaser donné à CinemaCon, le contenu du teaser était extrêmement limité. Le seul indice de Venin 3 était le logo dans une bobine de grésillement de fermeture. Bien que l’annonce n’ait pas révélé beaucoup d’informations, les scènes de fin et de mi-crédit de Qu’il y ait carnage indiquer quelques directions possibles que le dernier film pourrait prendre.

Venom pourrait potentiellement avoir un nouvel ennemi juré, étant donné la mort des méchants dans le deuxième film et les scènes de clôture du film montrant le détective mort Mulligan revenant à la vie avec des yeux bleus. Eddie et Venom pourraient également explorer le multivers si les scènes à mi-crédit de Qu’il y ait carnage sont quelque chose à passer. Étant donné que les deux discutaient de l’existence d’un multivers avant d’être transportés dans une autre dimension, l’avenue du multivers semble d’autant plus plausible.

La scène post-générique dans Spider-Man : Pas de retour à la maison a également conduit à la spéculation des fans selon laquelle Venom et Spider-Man, présentés comme des ennemis dans les bandes dessinées, pourraient enfin se rencontrer. La spéculation vient du fait que les téléspectateurs voient une petite goutte du symbiote laissé derrière eux alors que le sort du docteur Strange pour effacer Spider-Man des souvenirs de tout le monde ramène Eddie dans sa dimension respective. La rencontre des deux personnages a été accentuée par Qu’il y ait carnage réalisateur Andy Serkis lors d’une interview vidéo avec IGN en 2021.

Selon le réalisateur :

« C’est la question sur toutes les lèvres. Ils veulent savoir quand Venom va rencontrer Spider-Man, personnellement, ça n’arrivera jamais. Oh je plaisante, bien sûr que ça va arriver… ça dépend quand tu veux y aller et aussi quel est ton appétit »

Pour l’instant, seules des suppositions peuvent être faites quant à l’éventuel scénario de Venin 3. Aucune bande-annonce ou premier clip du film n’a été publié au moment de la rédaction, nous laissant dans l’ignorance quant à une intrigue précise pour le film. Cependant, nous savons qu’un script pour Venin 3 a été écrit, grâce à une publication Instagram de Tom Hardy en juin 2022. Le contenu du script reste toujours un mystère.

Venom 3 : Les acteurs et l’équipe

Le dernier Venin le film n’a toujours pas de liste de distribution établie. Cependant, il y a fort à parier que Tom Hardy reprendra son rôle d’Eddie Brock. La performance de Hardy dans les films précédents a fait de lui un élément essentiel de la Venin scénario et a joué un rôle important dans le succès des deux premiers films. Compte tenu de cela, il devient assez difficile d’imaginer un troisième épisode sans Hardy assumant son rôle désormais populaire d’Eddie et Venom. La publication Instagram du script de Hardy établit également que nous le verrons dans le troisième film.

En plus de Hardy, d’autres acteurs qui pourraient revenir incluent Stephen Graham dans le rôle du détective Patrick Mulligan. Michelle Williams peut également apparaître dans le film en tant qu’Anne Weying ou She-Venom. Williams a également exprimé son intérêt à retrouver Hardy dans un troisième film. S’adressant à Variety en mai 2022, l’actrice a déclaré:

« J’ai bien l’intention de continuer la série. J’espère vraiment qu’ils me ramèneront.

Alors que le premier film a été réalisé par Ruben Fleischer et écrit par Jeff Pinker, Scott Rosenberg et Kelly Marcel, Andy Serkis a repris les rênes de Qu’il y ait carnage, avec Marcel et Tom Hardy écrivant le scénario. Compte tenu des changements entre les premier et deuxième films, seules des suppositions calculées peuvent être faites concernant qui pourrait diriger le dernier épisode.

La plupart des fans prédisent que Marcel écrira pour le troisième film, la prédiction étant plus fondée sur le nom de Marcel étant visible sur le script partagé par Hardy sur son Instagram. Serkis a également exprimé son intérêt à reprendre son rôle de réalisateur une fois de plus. « Je veux dire, oui, bien sûr. C’est un monde tellement merveilleux dans lequel jouer. Et je suis sûr qu’il y en aura, je suis sûr qu’il y en aura », a déclaré Serkis, ajoutant : « Eh bien, j’espère… je ne veux pas compter nos poules. Mais oui, bien sûr. C’était un monde tellement amusant dans lequel jouer.

Au moment de la rédaction, aucune date de sortie pour Venin 3 a été confirmé. Le tournage du film ne devant commencer qu’à l’été 2023, nous devrons peut-être attendre un peu avant de revoir enfin Eddie et Venom sur les écrans.