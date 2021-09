Venom 3 entrera probablement dans le multivers Marvel selon Tom Hardy

Bien que Venom: Let There Be Carnage ne soit même pas encore sorti, les discussions se sont déjà tournées vers un troisième film potentiel de la franchise, et la star Tom Hardy a taquiné l’arrivée potentielle du multivers. Bien que l’acteur n’ait pas spécifiquement mentionné Homme araignée, il a fait allusion à un crossover multiversal étant peut-être le seul moyen de continuer l’histoire de Venom sur grand écran, et d’augmenter les enjeux à venir Venin 3.

« Il y a un Venin-Verse, il y a un Spider-Verse, il y a des multivers, il y a toutes sortes de canons, de traditions et de mythologies à explorer à la fois latéralement et dans le temps. Je pense qu’avec les bonnes personnes et la bonne planification, et les commentaires du public, et comprendre qu’il s’agit de faire les bons choix au bon moment… Même avec la prévoyance de comprendre où les choses peuvent déjà aller ou où ils souhaitent aller, c’est un combinaison de tous ceux dans l’alchimie de ce qu’elle sera. »

Devrait Venom : qu’il y ait un carnage être aussi prospère financièrement que son prédécesseur, alors Sony voudra probablement obtenir un troisième film vert dès que possible, mais où va Venom après avoir combattu Carnage, son adversaire le plus célèbre après Spidey ? Eh bien, avec l’univers cinématographique Marvel et le monde de DC, à la fois pour introduire le multivers sur le grand écran, le Venin la franchise serait stupide de ne pas emboîter le pas.

« D’abord, vous établissez un personnage », dit Hardy à propos de leur approche de l’avenir de Venin. « Si les gens aiment ça, alors vous les emmenez en voyage. De toute évidence, Carnage, c’est un grand prêtre dans cet aspect dans les arcanes des personnages. C’est comme » Wow, tu dois aller plus loin « , ou tu vas latéralement et construisez le monde que vous continuez à déballer. »

L’acteur a continué, abordant le thème des trilogies qui semblent se produire maintenant avec les films de tentpole, et révélant que oui, Venin était toujours destiné à obtenir un troisième versement si les deux premiers réussissaient. « Je pense qu’il faut toujours regarder… Avec ces choses qui viennent par trois pour le moment, et si elles progressent davantage, alors c’est normalement le blocage initial de l’infrastructure ou un ensemble de films de franchise sera un, deux , et trois, et c’est fait », a déclaré Hardy. « Donc, quand Venom 1 a été présenté [that] si c’était réussi, avec les deux, et si c’était réussi, avec les trois. Il faut donc examiner l’ensemble de l’option globale. »

Il semble certainement que « l’option globale » pourrait impliquer un affrontement entre Venom et Homme araignée, notamment avec Sony partageant ce dernier avec Marvel Studios. Sony prévoit déjà d’intégrer l’un des personnages du MCU, à savoir Adrian Toomes de Michael Keaton, dans leur univers, le personnage étant presque confirmé dans Morbius, donc sûrement une apparition de Spider-Man de Tom Holland va finir par se produire.

Les deux Tom Hardy et Venom : qu’il y ait un carnage le réalisateur Andy Serkis est certainement de la partie, le premier affirmant qu’il « serait négligent si je n’essayais pas de piloter un quelconque type de connectivité », tandis que le second a récemment déclaré que « bien sûr, cela va arriver », avant de stipuler que ce serait Je ne veux pas que ce soit précipité.

Venom : qu’il y ait un carnage réunit le public avec Brock et son copain extraterrestre alors que le journaliste en croisade tente de relancer sa carrière dans le journalisme en interviewant le tueur en série Cletus Kasady (Woody Harrelson), qui devient l’hôte d’un symbiote extraterrestre similaire à Venom nommé Carnage.

Venom : qu’il y ait un carnage a récemment eu une projection pour les fans à Londres le 14 septembre 2021 et devrait sortir en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021. Les premières réactions ont fait mention d’une scène post générique particulièrement excitante, qui pourrait contenir plusieurs indices En ce qui concerne Venin 3…Ceci nous vient avec l’aimable autorisation d’ET Canada.

https://www.cbr.com/tom-hardy-venom-verse-spiderverse-third-film/

Sujets : Venin 3, Venin