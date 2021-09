Venom 2: publie une scène de naissance ultra-violente

in

Un long parcours pour le film dérivé de Marvel de Sony Pictures Venom Let There Be Holocaust – qui sera dans les salles d’ici la fin de la semaine – révèle la résurrection violente du tueur périodique Cletus Kasady (Woody Woody Harrelson) en tant que méchant symbiote Mort dans son intégralité.

Le clip – qui a participé au moment de la chaîne YouTube autorisée de PlayStation, le 29 septembre, et dure un peu moins de quatre minutes – s’ouvre alors que Kasady est sur le point d’être exécuté au Ravencroft Institute de Californie pour ses meurtres multicolores. Malheureusement pour toutes les personnes présentes, l’injection tueuse ne fait pas le poids face au symbiote de la mort dans le sang de Kasady. «

L’individualité méchante de cette façon vient », déclare Kasady juste avant que des tentacules rouges commencent à dépasser de son corps. Une fois sa métamorphose en Slaughter terminée, Kasady fait un tumulte tout au long de l’internement, tuant les gardes et libérant les probationnaires.

Reprenant après les événements de 2018 Venom, Let There Be Slaughter rejoint Eddie Brock (Tom Tom Hardy), qui peine toujours à s’adapter à sa nouvelle vie en tant qu’hôte du symbiote Venom.

Dans le but de donner un nouveau souffle à sa carrière de journaliste d’investigation, Eddie commence à sonder ledit Kasady avant sa poursuite. La possession, bien sûr, prend une tournure violente lorsque Kasady se lie au symbiote Slaughter, le frai de Venom.

Créé par le scribe David Michelinie (qui avait précédemment créé Venom aux côtés de Todd McFarlane) et l’artiste Erik Larsen, le personnage de Cletus Kasady est apparu pour la première fois dans Amazing Spider-Man n° 344, publié par Marvel Comics en mars 1991.

LIRE LA SUITE:- Black Mirror Saison 6: Date de sortie, distribution, intrigue, prêt à montrer

L’autre estime de soi de Kasady, Massacre, a été créé par Michelinie et Mark Bagley, faisant sa première apparition complète dans Amazing Spider-Man # 361.

L’histoire d’origine de Butchery dans l’effet en direct de Venom diffère légèrement de son origine de livre antique. Dans les bandes dessinées, Cletus Kasady et Eddie Brock (dont le plus bas était séparé du symbiote Venom à l’époque) étaient en fait des compagnons de cellule à Ryker’s Island à New York.

Bande-annonce:

Eddie méprisait Kasady pour sa vision du monde meurtrière et nihiliste et le battait régulièrement. Avant que Kasady ne puisse assassiner son compagnon de cellule pour se venger, le symbiote Venom est revenu pour sortir Eddie de sa captivité.

Ce qu’Eddie n’a pas réalisé à l’époque, c’est que le symbiote Venom s’était reproduit de manière asexuée, laissant le symbiote Bloodbath énergisé dans la cellule avec Kasady. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂