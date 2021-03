Venom 2 obtient la nouvelle date de sortie de l’automne 2021, la retardant de trois mois

L’attente pour Venin 2va durer quelques mois de plus que ce que nous pensions. Columbia Pictures de Sony aurait repoussé Venom: laissez leur carnage à sa nouvelle date de première le 17 septembre, environ trois mois plus tard que sa sortie précédemment prévue le 25 juin. Ce n’est pas non plus le premier retard que le projet prévu a connu, car la suite était initialement prévue pour une première en octobre 2020 avant la pandémie a fermé les cinémas du monde entier.

Andy Serkis dirige Venin 2 en utilisant un scénario de Kelly Marcel, qui a servi de co-scénariste sur le film original. Tom Hardy revient dans le rôle d’Eddie Brock, le journaliste d’investigation qui sert d’hôte d’un symbiote extraterrestre qui lui donne un violent alter-ego connu sous le nom de Venom. Woody Harrelson joue également le rôle de Cletus Kasady, un tueur en série dément qui devient de la même manière l’hôte d’un symbiote extraterrestre connu sous le nom de Carnage.

Venin 2 met également en vedette Michelle Williams dans Anne Weying, Reid Scott dans Dan Lewis et Naomie Harris dans Shriek. Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal et Hutch Parker ont produit.

Réalisé par Ruben Fleischer, le premier Venin a été un succès lors de sa sortie en salles en 2018. Le film a été un énorme succès au box-office, rapportant plus de 856 millions de dollars dans le monde pour devenir l’un des films les plus rentables de l’année. Bien que la réception critique ait été mitigée, Hardy a reçu beaucoup d’éloges pour son interprétation d’Eddie Brock. Fleischer a été déçu par les critiques négatives, bien qu’il soit ravi de voir où Serkis emmènera la franchise ensuite avec Hardy et Harrelson.

« Si quoi que ce soit, j’aurais changé la réaction des critiques à ce sujet », a déclaré Fleischer à Fandom en 2019. « J’étais vraiment déçu que les gens n’aiment pas ça parce que c’est un film qui plait au public et je ne suis pas sûr qu’il y ait eu juste un retour de flamme. contre Sony ou les gens adorent simplement Marvel. Mais j’ai été vraiment surpris que les critiques [were gunning for it] parce que le public a vraiment apprécié le film. Et tant de gens qui l’ont vu ont juste apprécié que c’était un film de super-héros amusant. J’ai donc été un peu surpris. Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient. «

Fleischer a ensuite ajouté à propos de Serkis: « J’étais un peu heureux de laisser quelqu’un d’autre prendre le relais. Et je suis impatient de voir ce qu’il en fait. »

Pendant ce temps, Columbia Pictures a également retiré un autre de ses projets du calendrier de sortie entièrement. Homme de Toronto, le nouveau film d’action mettant en vedette Kevin Hart et Woody Harrelson, a été retiré de sa date de sortie prévue le 17 septembre avec Venin 2 prenant sa place. Pour le moment, le studio n’a pas encore marqué de nouvelle date de première pour Homme de Toronto.

Venom: Que le carnage soit La sortie est désormais prévue pour le 17 septembre 2021, avec la suite complète des formats 3D, Imax et grand écran premium. Le film Universal et Dreamworks Animation devrait également ouvrir ce jour-là The Boss Baby: Entreprise familiale. Pour ceux qui espèrent toujours voir un film à succès le week-end du 25 juin, Universal’s F9 devrait maintenant tomber ce jour-là après avoir été repoussé de sa première de week-end du Memorial Day. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

