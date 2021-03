Venom 2: Let There Be Carnage arrivera plus tard que prévu avec une nouvelle date de sortie à l’automne

Les retards et les repoussements désormais familiers se poursuivent, Sony annonçant que la prochaine suite de Marvel, Venom: Let There Be Carnage, sortira une semaine plus tard que prévu le 24 septembre. Le suivi de la bande dessinée n’a reçu qu’une nouvelle date de sortie. du 17 septembre il y a à peine deux semaines, le studio estimant clairement qu’un délai supplémentaire était nécessaire pour que le film ait le meilleur impact sur grand écran.

Cette nouvelle date de sortie signifie Venom: Que le carnage soit va maintenant affronter les goûts de Sopranos prequel Les nombreux saints de Newark, le drame musical Cher Evan Hansen, et le film d’action de science-fiction dirigé par Mark Wahlberg, Infini.

La première Venin a fait son apparition sur les écrans en 2018 et a présenté au public le journaliste de croisade de Tom Hardy, Eddie Brock. Journaliste d’investigation non-conformiste, l’histoire commence lorsque Brock tente de démanteler Carlton, le PDG de la société louche Life Foundation. Tout en enquêtant sur des expériences suspectes et des essais humains illégaux, Brock fusionne involontairement avec un extraterrestre symbiotique violent aux capacités mortelles.

La suite très attendue, Venom: Que le carnage soit, trouvera Eddie Brock et son copain extraterrestre affronter un nouveau méchant sous la forme du criminel meurtrier Cletus Kasady, qui obtient son propre ami symbiote, et ensemble, ils deviennent le méchant supervillain Carnage. Venom: Que le carnage soit est prêt à ramener Woody Harrelson en tant que personnage, qui est apparu dans un Venin scène post-crédits. Harrelson devrait fournir un excellent méchant à l’anti-héros de Tom Hardy, bien que j’espère que le Zombieland star aura abandonné la perruque ridicule cette fois.

Tandis que Venin a été brutalisé par les critiques, il a eu un impact énorme au box-office, devenant le septième film le plus rentable de 2018, prenant plus de 856 millions de dollars dans le monde. Avec l’ajout de le Seigneur des Anneaux la star Andy Serkis dans la direction des tâches et Woody Harrelson dans le rôle du méchant préféré des fans, Carnage, Venom: Que le carnage soit a certainement beaucoup de potentiel et, espérons-le, vaudra la peine des retards et des retours.

Les fans attendent toujours un aperçu de quelque chose d’officiel du film, comme une bande-annonce, le réalisateur Andy Serkis discutant récemment du projet sans rien dire sur le moment. « Je suis super excité par [the movie]. Encore une fois, ce n’est pas quelque chose dont je peux particulièrement parler en ce moment parce que nous le gardons pour quand tout le monde peut aller en profiter au cinéma « , a déclaré Serkis. » Je ne veux pas le faire exploser ou en parler trop avant. puis, mais j’ai eu une balle en train de travailler sur ce film. Ça a été génial. [It’s] un autre groupe d’acteurs brillants, et il est dirigé par un autre homme passionné de SAS, Tom Hardy [Laughs]. J’espère que vous ne vous sentirez pas déçu. Ce fut un réel plaisir de travailler dessus … Je pense que c’est la question qu’on me pose plus qu’autre chose: «Quand sortira la bande-annonce de Venom? [Laughs] »

Venom: Que le carnage soit voit Tom Hardy revenir dans le rôle d’Eddie Brock / Venom, avec la suite continuant les paires dépareillées, bromance particulière, mais attachante. Venom: Que le carnage soit devrait maintenant sortir aux États-Unis le 24 septembre 2021. Cela nous vient grâce à Deadline.

