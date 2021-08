Venom 2: En savoir plus avec la date de sortie et les détails !!

– Publicité –



Informations sur Venom 2: Sony a suspendu la suite de Venom intitulée Venom: Give There Be Carnage trois semaines jusqu’au 21 octobre au milieu du stress au box-office.

Venom: Give There Be abattage a reporté sa date de sortie gratuite au 21 octobre en connectant le box-office de difficulté avec le style COVID-19 Delta. Cette suite de Venom mettra en vedette Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock et sa voix de vengeur mortel en titre alors qu’il fait face à l’un des ennemis les plus dangereux du meurtrier en série de Woody Harrelson, Cletus Kasady / Carnage.

Comme les juges l’ont noté dans diverses études, le premier film de Venom a reçu pas moins de 80 millions de dollars au cours du premier week-end, soit le deuxième meilleur d’octobre 2018, et il a ensuite atteint 856 millions de dollars et donc la fin du box-office. Mais maintenant, les niveaux de revenus au box-office sont inférieurs à cette marque, y compris The Death Squad de James Gunn, qui fait un calcul court de 30 millions de dollars pour des revenus de week-end de disponibilité supérieurs à 25 millions de dollars.

Venom 2 Infos dans les détails

Sony a annoncé la date de sortie de Venom 2 qui est reportée au 15 octobre. Ce film a commencé à être présenté le 24 septembre. L’association souhaite une déclaration professionnelle pour le film, mais comme il y a une pleine participation au box-office national et à l’étranger. ils pourraient éviter le film pour la croissance du box-office.

Des studios similaires à Warner Bros et Disney ont pris une mesure pour réduire leur box-office en installant des libertés hybrides ou jour et date avec des films devant être présentés en avant-première sur leurs plates-formes affinées à un moment équivalent dans les salles. Inclure de telles libertés les aide à réduire le box-office, mais cela donne lieu à controverse, car Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour une violation alléguée d’un accord avec la relation de la sortie composite de Latrodectus mactans. c’est souvent le problème commun de Sony car ils n’ont pas de programmes de streaming populaires et dédiés similaires à HBO Max ou Disney +.

Venom 2: Let There Be Carnage a de nouveau été retardé. https://t.co/N31u52ojmv pic.twitter.com/ULoLk3yu8a – IGN (@IGN) 12 août 2021

Pendant que nous voyageons à la date de sortie de Venom 2 qui permet au studio d’attendre un œil sur le box-office. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Sony devrait sortir le film en janvier 2022 plutôt qu’en octobre. sa force n’est pas choquante que la sortie du film ait été décalée et qu’il ne semble pas apprendre.

La sortie de Venom 2 le 15 octobre correspond à Halloween Kills et aux deux sorties de films parmi les films les plus attendus de Bond No Time To Die qui sortira le 8 octobre chaque semaine avant et Dune de Denis Villeneuve qui sortira le 22 octobre sortira tous les semaine après. ce sera passionnant de déterminer s’il y aura un séjour dans la sortie de Venom: Give There Be Carnage.

Visitez l’écoute pour d’autres mises à jour concernant Venom: Allow There Be Carnage.