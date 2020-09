Venom 2: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les autres mises à jour !!

Une autre structure d’idée pour Venom 2 de Tom Hardy révèle le carnage de Woody Harrelson prêt à affronter Eddie Brock

Alors que les admirateurs de Tom Hardy Venom devraient rester un peu plus longtemps pour sa suite après son report en 2021, cette spécialité des fans du Carnage de Woody Harrelson devrait les maintenir sous tension avant que nous ayons un premier regard officiel sur le mécréant symbiote. Dans le film principal, nous avons rapidement vu Cletus Kassady alors qu’Eddie Brock allait à la rencontre du bourreau séquentiel, avec Woody Harrelson portant un postiche rouge brillant.

Malgré le fait que les films ne sont pas livrés à ce stade et que nous pourrions avoir la chance de voir la suite après une saison, les réalisateurs ont donné de petites informations sur le film de venin suivant. Le film a montré son nom officiel comme Venom: Let there be Carnage. De même, le film doit sortir sur les écrans une saison à partir de maintenant le 25 juillet.

Venom 2: Date de sortie

Dans un premier temps, les films devraient sortir cette saison en octobre. Dans tous les cas, à cause de l’émission COVID pandemic, il y a un report de l’arrivée du film venin suivant. De plus, le film devrait sortir sur les écrans une saison à partir de maintenant le 25 juillet. Ceci est confirmé par The Sony Pictures, tout comme l’auteur dirige.

Venom 2: Cast

Les fans peuvent s’attendre à ce que Tom Hardy répète son travail d’Eddie Brock en tant que Venom. Michelle William, qui a assumé le poste d’Anne Weying dans le film principal, a également vérifié pour répéter son personnage. Anne Weying est l’ex de Brock. Nous pouvons anticiper un tournant fondamental dans leur relation dans la suite à venir. Woody Harrelson jouera le travail d’un bourreau séquentiel appelé Cletus Kassidy.

Venom 2: Bande-annonce

La création de Venom libère un court mystère: Let there be Carnage. Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune déclaration en tant que telle sur l’équivalent. De même, Kevin Feige, qui est le président de Marvel, a également suscité des attentes sûres par rapport à l’équivalent.

