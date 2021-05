Venom 2 a les fans excités après la première séquence de Carnage taquine le combat de Symbiote de niveau supérieur

C’est ici. La première bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage a maintenant explosé en ligne, et les réactions affluent. Alors que la première sortie du symbiote Marvel dans Venin a rencontré des critiques largement négatives de la part des critiques, l’anti-héros gluant et son hôte humain ont trouvé un public très solide, dont beaucoup ne peuvent clairement pas attendre une autre aventure.

Le nouveau @venommovie Let There Be Carnage Trailer semble INSANE Je ne peux pas attendre! pic.twitter.com/EpApND0jOx – Aaronthepro (@ Aaronthepro11) 10 mai 2021

La première Venin a fait son apparition sur les écrans en 2018 et a présenté au public le journaliste de croisade de Tom Hardy, Eddie Brock. Journaliste d’investigation non-conformiste, l’histoire commence lorsque Brock tente de démanteler Carlton, le PDG de la société louche Life Foundation. Tout en enquêtant sur des expériences suspectes et des essais humains illégaux, Brock fusionne involontairement avec un extraterrestre symbiotique violent aux capacités mortelles.

La suite très attendue, Venom: Let There Be Carnage, trouvera Eddie Brock et son copain extraterrestre affronter un nouveau méchant sous la forme du criminel meurtrier Cletus Kasady, joué par Woody Harrelson, qui obtient son propre ami symbiote, et ensemble ils deviennent le méchant supervillain Carnage. Les débuts sur grand écran de Carnage seront probablement l’un des principaux arguments de vente de la suite, et jusqu’à présent, les fans adorent le peu qu’ils ont vu des images récemment publiées.

Alors que Carnage est en grande partie limité dans l’ombre, ceux qui ont hâte de voir le symbiote rouge et noir se déchaîner sont très heureux de ce qu’ils peuvent voir.

D’autres ne peuvent s’empêcher de laisser l’émotion saigner, avec un fan disant « Oh mon garçon, mon beau garçon! Il a l’air si bon! J’ai attendu si longtemps », tandis qu’un autre loue non seulement la conception de Carnage, mais la relation continue entre Venom et Eddie aussi, « le carnage a l’air malade et la relation avec Eddie et Venom a de nouveau l’air drôle, mais à part ça, je n’ai aucune idée de ce qu’est l’intrigue lol. »

Ne pas savoir encore ce qu’est l’intrigue ne semble pas avoir dérangé ceux qui attendent avec impatience Venom: Que le carnage soit, la majorité attend avec impatience de voir les deux personnages principaux le déchirer à l’écran.

En plus de la révélation de Carnage, la suite verra également Tom Hardy reprendre les deux rôles centraux d’Eddie Brock et de Venom, le retour de Hardy s’avérant être une perspective tout aussi excitante pour beaucoup.

EDDIE BROCK, MON BIEN-ÊTRE EST DE RETOUR pic.twitter.com/QFZXJd7LCA – jíssele (@dazedcillian) 10 mai 2021

Un autre point de discussion majeur de la bande-annonce qui a rapidement fait surface est la vue d’un journal « Daily Bugle » avec une araignée. Bien que le personnage ne soit pas montré dans la bande-annonce, cela pourrait-il taquiner l’arrivée du sympathique quartier de Tom Holland, Spider-Man?

RÉFÉRENCE QUOTIDIENNE BUGLE ET SPIDERMAN? pic.twitter.com/m2uTQJyWsv – C’est Taylor ✌️ (@ ItsTaylor13x) 10 mai 2021

Bien sûr, la Hollande n’a pas été confirmée pour Venom: Que le carnage soit, et bien que les rumeurs persistent, cette scène pourrait simplement être un œuf de Pâques qui plaira aux fans. Nul doute qu’Internet passera à l’overdrive malgré tout …

Tout le monde quand ils ont vu le Daily Bugle et l’araignée se faire écraser pic.twitter.com/QNjfaf9RRB – Stephen (@ Scuba_Steve26) 10 mai 2021

Tout ce que tu as pensé du premier Venin, le public a manqué des films depuis un an, en particulier des superproductions sur grand écran bruyantes, ce qui a conduit à des réactions assez … excessives. Mais vraiment, qui peut leur en vouloir?

Cependant, tout le monde n’était pas aussi ridiculement amoureux des images, certains fans se demandant pourquoi le symbiote souvent terrifiant avait été réduit à un acolyte comique.

Pourquoi le venin prépare-t-il le petit-déjeuner avec des tentacules? Qu’est-ce qui se passe, bordel? Carnage semble au moins correspondre à la partie, mais je parie que l’histoire du symbiot est de la foutaise. – Révérend Volt (@volt_rev) 10 mai 2021

En fait, il y a eu quelques fans de Marvel qui ont remis en question le ton véhiculé dans la bande-annonce, l’un d’eux disant que « Venom n’a jamais été maladroit dans les bandes dessinées; la comédie n’a pas bien atterri », tandis qu’un autre reproche à Sony de Route de Deadpool avec « comédie » « avant de décrire la bande-annonce comme un » désordre « .

Aussi désordonné que cela puisse être, nombreux sont ceux qui ont apprécié cet aspect du premier Venin, et attendons avec impatience plus de la même chose de Venom: Que le carnage soit.

Ouais, ils iront probablement au PG-13, car le premier a été un grand succès en Chine et je suis presque sûr qu’ils sont contre la violence graphique. Le premier était super divertissant d’une manière un peu « tellement mauvais que c’est bon », donc je suis vraiment excité pour ça quand même ???? – Jake Gibbard (@jake_gibbard) 10 mai 2021

Réalisé par Andy Serkis d’après un scénario de Kelly Marcel, Venom: Que le carnage soit devrait sortir aux États-Unis le 24 septembre 2021, retardé d’une date initiale d’octobre 2020 en raison de la situation mondiale actuelle.

Oh mon garçon, mon beau garçon! Il a l’air si bon! J’ai attendu si longtemps. pic.twitter.com/6IgM4x17SP – Gobelin || VENOM 2 !!!!!!! (@GoblinGhostface) 10 mai 2021

le carnage a l’air malade et la relation avec Eddie et Venom a encore l’air drôle, mais à part ça, je n’ai aucune idée de l’intrigue lol – Jordan Kent (@ jordan_kent1) 10 mai 2021

Regardez mon garçon ???? pic.twitter.com/Jl1Kmj1i8l – Jaylen Mark (@ JaylenMark3) 10 mai 2021

Voit l’araignée dans la remorque

Moi: Donc Spiderman sera dans ce film? pic.twitter.com/2blijdho0F – ✨Simplement béni✨ (@caylablessed) 10 mai 2021

Il a raison. Venom n’a jamais été maladroit dans les bandes dessinées; la comédie n’a pas bien atterri. – Juan Pablo (@MrJohnPoe) 10 mai 2021

Je vois qu’ils essaient de suivre la voie de Deadpool avec «comédie» et la bande-annonce est un putain de bordel. – Christopher Harless (à 100mphvomit) 10 mai 2021