Venom 2 a déjà une bande-annonce et en référence à Spider-Man?

L’une des suites les plus attendues de cette année est sans aucun doute Venin. Et ce matin, Marvel a surpris les fans avec la première bande-annonce du film mettant en vedette l’acteur britannique Tom Hardy. La première cassette était sortie en 2018 et, malgré plusieurs critiques, le studio a décidé de faire une deuxième cassette pour que les adeptes de ce personnage très particulier puissent en profiter.

Bien sûr, son lancement a subi plusieurs retards en raison de la pandémie de coronavirus, mais la vérité est que nous sommes plus près de voir à nouveau Tom Hardy en action en tant que Venom. Regardez la bande-annonce qui semble même avoir une petite référence à Spider-Man.

Bande-annonce de Venom 2: en référence à Spider-Man?







La bande-annonce dure deux minutes et maintient le suspense à tout moment. Cela commence par une journée ordinaire d’Eddie Brock prenant son petit-déjeuner pendant que le symbiote Venom se présente pour faire son truc. Le film apportera également l’un des méchants les plus redoutés de Marvel, Cletus Kasady, mieux connu sous le nom de Carnage.

D’autre part, l’une des scènes montre une référence notable à la Homme araignée de Sam Raimi et les réseaux sociaux n’ont pas tardé à remarquer ce petit détail. Ce film est sorti en 2002 et avait Tobey McGuire en tant que protagoniste. Alors qu’il était Spider-Man, il a également travaillé comme photographe pour le journal de Jonah Jamenson.

Un autre assaisonnement intéressant de cette avancée est la reprise de la chanson par Aime Mann Une, qui apparaît dans le film Paul Thomas Anderson, Magnolia et cela joue en arrière-plan dans presque toute la bande-annonce.

Quand Venom 2 est sorti

Le film réalisé par Andy Serkis et avec la participation, en plus, de Hardy et Harrelson, de Michelle Williams le prochain sera publié 24 septembre.