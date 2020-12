Venir ensuite aux mobiles: l’analyse moléculaire?!

Que les smartphones actuels soient bien plus que de simples mobiles est un fait et que peu à peu les fabricants ajoutent des fonctionnalités supplémentaires pour le rendre encore plus visible. Nous l’avons vu, par exemple, avec le fonction thermomètre du Huawei Mate 40 Porsche Design, et maintenant nous pourrions trouver une autre valeur ajoutée avec le analyse moléculaire.

Qualcomm et la société allemande Trimamix ont annoncé leur intention commune de transformez les smartphones en analyseurs de molécules. Ainsi, Trimamix a expliqué qu’il construit un module de détection infrarouge pour smartphones utilisant la technologie Qualcomm à utiliser pour la «spectroscopie proche infrarouge».

Nouveau Qualcomm Snapdragon 888 5G, c'est le processeur haut de gamme de 2021

Quelle est sa praticité?

À première vue, l’analyse moléculaire peut ne pas sembler aussi utile à l’utilisateur moyen, mais c’est Trimamix lui-même qui jette un peu la lumière sur application dans la vraie vie. « Smartphones intégrant la technologie permettre aux consommateurs de scanner leur peau au niveau moléculaire et recevez des suggestions presque instantanées sur les produits optimaux pour les soins quotidiens de la peau. «

Le téléphone parfait pour les plus fous est ici, il est presque incassable!

Un autre des exemples pratiques que l’entreprise a spécifiés est le mesure des taux de sucre dans les aliments, mesurer les niveaux de caféine et / ou d’humidité dans les grains de café, mesurer le les niveaux de protéines, de lipides et de glucides dans différents types d’aliments; déterminer la composition de divers plastiques ou si un matériau est ou n’est pas faux. La vérité est que, vu comme ça, cela semble déjà être un ajout vraiment utile et être apprécié par l’utilisateur.

Concernant sa mise en œuvre sur les smartphones, Steven Meyers, responsable de la communication de Trinamix, a précisé à Android Authority que, si étendre les fonctionnalités capteur, ceux-ci seraient disponibles grâce aux mises à jour du firmware plutôt que d’exiger l’achat d’un nouvel appareil. C’est sans aucun doute un autre aspect très positif à considérer.

Enfin, en référence à sa taille, Meyers a précisé que « Ils ne s’attendent pas à ce qu’il soit plus gros qu’une caméra CMOS » dont sont utilisés aujourd’hui. De même, un autre dirigeant de la même société a également déclaré à l’Autorité Android que le plus tôt ce capteur pourrait être vu sur un vrai smartphone serait d’ici la fin de 2021.

