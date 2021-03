Venir en Amérique 3 est déjà planifié par Eddie Murphy

En dépit Coming 2 America recevant des critiques résolument mitigées, la suite de la comédie a déjà été une sortie extrêmement réussie pour Amazon, et maintenant, la star Eddie Murphy a révélé qu’il avait des plans pour un troisième tour de table … mais ne retenez pas votre souffle. Coming 2 America a mis beaucoup de temps à se rendre sur les écrans, et selon le comédien, il en va de même pour Venir en Amérique 3.

« Il y a une idée pour un Venir en Amérique 3 que j’ai, mais cela n’arrive pas depuis 16 ans. Je dois avoir 75 ans pour le faire, et ne pas me maquiller comme 75 mais vraiment 75 ans. «

Voyant comme Coming 2 America il a fallu plus de trois décennies pour se concrétiser, et compte tenu de l’énorme succès que le film a connu jusqu’à présent, il n’est pas trop surprenant d’apprendre que Eddie Murphy appliquerait la même approche à Venant 3 Amérique. Non, attendez, cela ne fonctionne pas. De toute façon, Venir en Amérique 3 reprendrait avec Akeem Joffer de Murphy dans la vieillesse, quelque chose que l’acteur veut atteindre par le passage du temps réel plutôt que par des prothèses extensives. Heureusement, Murphy n’a l’intention d’attendre que la moitié du temps pour le troisième film, à peine une décennie et demie.

Un troisième film est probablement quelque chose que les fans de la franchise de comédie aimeraient voir, peu importe le temps que cela prend. Publié par Amazon sur Prime Video il y a seulement quelques jours, Coming 2 America est rapidement devenu le film en streaming le plus regardé au cours d’un week-end donné dans les circonstances actuelles, ce qui signifie qu’un grand nombre de personnes se sont connectées pour regarder les aventures continues de King Joffer.

Une suite du film de 1988 Venant en Amérique, qui a présenté Murphy comme le prince héritier de la nation africaine fictive de Zamunda, Akeem Joffer, qui se rend aux États-Unis dans l’espoir de trouver une femme qu’il puisse épouser, Coming 2 America vient plus de trente ans après l’original et ramène Eddie Murphy aux côtés d’Arsenio Hall en tant que meilleur ami Semmi.

Après que l’actuel roi, anciennement connu sous le nom de prince, Akeem Joffer découvre qu’il a un fils qu’il n’a jamais connu en Amérique, il décide d’honorer le souhait mourant de son père royal de préparer ce fils en tant que nouveau prince héritier, avec Akeem et Semmi partant. en Amérique une fois de plus. Aux côtés de Murphy et Hall, le film met en vedette Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Teyana Taylor, James Earl Jones et Wesley Snipes dans le rôle du vol du général Izzi.

Coming 2 America a eu sa juste part de critiques à son encontre, le consensus général étant qu’il n’est pas à la hauteur de l’héritage de son prédécesseur. Mais, ayant vu une telle popularité de visionnage, il ne fait aucun doute qu’une suite peut prendre vie lorsque Eddie Murphy atteindra son âge d’or. Coming 2 America trouve Eddie Murphy en train de retrouver Dolemite est mon nom le réalisateur Craig Brewer, qui travaille à partir d’un scénario écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield. Coming 2 America est disponible en streaming maintenant sur Amazon Prime Video. Alors, est-ce Venir en Amérique 3 quelque chose que vous aimeriez voir dans 16 ans? Cela nous vient grâce à LIVEKellyandRyan.

Sujets: Venir en Amérique 2, Venir en Amérique 3, Amazon Prime, Streaming