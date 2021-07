Venin contre. Spider-Man : Kevin Feige ne l’exclura pas

Le public verra peut-être un jour les deux Tom, Holland et Hardy, se retrouver face à face dans un film Venom contre Spider-Man, a déclaré le président de Marvel Studios, Kevin Feige. Lors d’une récente interview, Feige a répondu à l’idée d’une collision entre les mondes Sony et Marvel, affirmant simplement qu’il n’exclurait rien d’un croisement potentiel.

« Je ne veux pas parler de rumeurs ou de spéculations sur ce qui pourrait arriver ou ne pourrait pas arriver en ce qui concerne les personnages que Marvel Studios n’a pas encore portés à l’écran, mais je dirai ce que j’ai toujours dit après avoir été à Marvel Studios pendant 20 ans, je ne rejetterais rien. Je n’exclurais rien. «

Bien que ses commentaires soient loin de confirmer quoi que ce soit, le fait même que Kevin Feige n’exclut rien est assez excitant, et Venom ne peut sûrement être tenu qu’à l’écart de Homme araignée depuis si longtemps. Feige a poursuivi en disant que beaucoup de rumeurs que les fans ont vues en ligne pourraient bien être des choses qui finiront par se réaliser.

« Quand, comment et où reste à voir. Toute rumeur que vous lisez en ligne pourrait arriver n’importe quand entre demain et jamais. »

Les commentaires de Kevin Feige vont en fait très bien avec les récents commentaires faits par le président de Sony Motion Picture Group, Sanford Panitch, qui a même suggéré qu’un plan est déjà en place pour Venin et Homme araignée se rencontrer sur grand écran. « Il y a en fait un plan. Je pense que maintenant, cela devient peut-être un peu plus clair pour les gens où nous nous dirigeons et je pense que quand Pas de chemin à la maison sort, encore plus seront révélés », a révélé Panitch. « Ce qui est génial, c’est que nous avons cette très excellente relation avec Kevin. Il y a un bac à sable incroyable pour jouer avec. Nous voulons que ces films MCU soient absolument énormes, car c’est formidable pour nous et nos personnages Marvel, et je pense que c’est la même chose de leur côté. Mais nous avons une excellente relation. Il y a beaucoup d’opportunités, je pense, qui vont se produire. »

Alors que l’on sait actuellement peu de choses sur certains éléments de l’intrigue de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, nous savons que Benedict Cumberbatch reviendra en tant que The Sorcerer Supreme, Doctor Strange, et qu’il rejoindra Peter Parker de Tom Holland dans sa dernière aventure. Le personnage assumerait le rôle de mentor auparavant occupé par Tony Stark de Robert Downey Jr, le film semblant de plus en plus susceptible de faire suite à la prochaine suite de Doctor Strange, Docteur Strange dans le multivers de la folie, et jetant Peter Parker et ses copains dans le multivers. Ouvrir le MCU au multivers serait certainement le moyen le plus simple d’amener Tom Hardy’s Venin dans la mêlée.

Pour l’instant, Venom a plus qu’assez à gérer. Suite à venir Venom : qu’il y ait un carnage trouve Tom Hardy reprenant le rôle d’Eddie Brock, un journaliste d’investigation qui est l’hôte d’un symbiote extraterrestre lui donnant un alter-ego violent : Venin, également joué par Hardy. Reprenant un an après le premier film, Eddie Brock a du mal à s’adapter à la vie en tant qu’hôte du symbiote extraterrestre, Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, qui devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison après une exécution ratée.

Venom: Let There Be Carnage devrait sortir en salles le 24 septembre 2021, avec Spider-Man : Pas de chemin à la maison Web-sling dans les cinémas le 17 décembre 2021.

Sujets : Spider-man, Venom