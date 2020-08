Vengaboys: les stars des années 90 reviennent

24/08/2020 à 12h55

Dans les années 90, ils ont conquis les charts, maintenant les pop stars néerlandaises Vengaboys sont de retour. Avec la superstar du DJ australien Timmy Trumpet, ils ont donné un nouveau son à leur tube “Up & Down” et ont fourni la bande originale de l’été.

Rien que sur TikTok, les Vengaboys ont déjà publié leurs propres vidéos pour “Up & Down” plus de 150 000 fans, dont des stars comme Olly Murs et Jason Derulo. Les deux en particulier sont considérés comme de bons baromètres de tendance sur les réseaux sociaux.

Les Vengaboys ont longtemps été considérés comme le premier groupe de fête en Europe

“Nous aimons faire la fête! (The Vengabus) »,« Boom Boom Boom Boom »et« Nous allons à Ibiza »… qui ne se souvient pas des multiples tubes de danse pop platine des Vengaboys – le groupe de fête n ° 1 en Europe?!

Le groupe de quatre musiciens a décroché sept des 10 meilleurs succès, a été numéro 1 du Top 40 britannique et a pris d’assaut les charts dans plus de 40 pays. Maintenant, ils sont de retour et veulent s’appuyer sur leurs anciens succès.

Les Vengaboys feront-ils le grand retour?

Les Vengaboys révèlent comment la collaboration avec DJ Timmy Trumpet est née: «Nous avons regardé le succès de Timmy depuis ses performances sensationnelles à Tomorrowland. Lors de notre tournée en Australie, nous nous sommes retrouvés dans son studio à Sydney et avons enregistré une version festivalière de «Up & Down» juste pour le plaisir. Nous avons tous été immédiatement enthousiastes et avons pu sentir que la chanson avait de nouveau atteint son potentiel. “

Timmy Trumpet ajoute: «Des artistes comme les Vengaboy ont façonné la musique que je fais aujourd’hui. Quand j’ai eu l’opportunité de travailler avec un groupe aussi fantastique, bien sûr, je n’y ai pas réfléchi à deux fois. La réponse des fans a également été écrasante après que j’ai joué la chanson sur mon plateau pour la première fois. Nous devions juste publier “Up & Down”! “

Avec l’aide de Tomorrowland Star DJ

Timmy Trumpet est la tête d’affiche des plus grands festivals électroniques d’Europe tels que Creamfields, Untold et Tomorrowland. Il est également l’artiste DJ le plus écouté de tous les temps sur YouTube.

Pendant le verrouillage, Timmy Trumpet a raccroché en direct dans son appartement à Sydney en avril et a surpris plus de sept millions de fans dans le monde.

