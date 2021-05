Vendredi soir, le documentaire du 10e anniversaire du dîner sera diffusé le 28 mai

Dîner du vendredi soir – 10 ans et un joli morceau d’écureuil reviendra sur les moments les plus drôles des six séries de la comédie à succès.

Et ce sera particulièrement poignant car il comprendra des interviews avec l’ensemble de la distribution et de l’équipe, y compris Tamsin Greig, Simon Bird, Tom Rosenthal, le créateur Robert Popper et Paul Ritter, malheureusement décédé le mois dernier.

En plus du casting, le film entendra également les fans de célébrités de la série, qui, comme des millions d’entre nous, ont adoré faire partie de la famille Goodman.

Le synopsis dit: « Ce documentaire unique célèbre le 10e anniversaire de la comédie emblématique de Robert Popper, Dîner du vendredi soir, qui nous a donné ce fameux slogan, ainsi que la famille bien-aimée Goodman et leur voisin encore plus surréaliste Jim, qui sont devenus ensemble le cœur de l’une des sitcoms les plus populaires de Channel 4 de tous les temps. »

Crédit: Channel 4

Parlant précédemment du doc ​​spécial, Robert Popper a déclaré: « Je suis ravi que le travail incroyable de la distribution et de l’équipe soit reconnu dans ce documentaire – à moins, bien sûr, que tout y soit entièrement négatif. »

Kenton Allen, PDG de Big Talk, a déclaré que le document était une réalisation fantastique qu’il avait hâte de partager avec l’armée de fans de l’émission.

Il a dit: « Pour la toute première fois Vendredi soir, dîner révélera la véritable histoire de la façon dont une petite idée est devenue un énorme succès.

« En ces temps incroyablement difficiles, je ne pourrais pas être plus ravi que Channel 4 ait décidé d’emmener les fans de l’émission dans les coulisses découvrir ce qu’il faut vraiment pour faire un joli petit écureuil pour des millions de téléspectateurs. »

Fiona McDermott, responsable de la comédie à Channel 4, a ajouté: « Au cours des dix dernières années Dîner du vendredi soir est devenu un succès retentissant, plébiscité par la critique et primé, les téléspectateurs aimant notre famille dysfonctionnelle autant que nous. »

Crédit: Big Talk / Popper Pictures

Avant la diffusion de la doc, les trois épisodes préférés du pays Dîner du vendredi soir sera diffusé – comme voté par le public britannique.

Et cela fait plus d’un mois que la tragique nouvelle de la mort de Paul Ritter a été annoncée.

Mieux connu pour son rôle de patriarche torse nu de la série, l’acteur de 54 ans est décédé des suites d’une tumeur au cerveau, a déclaré son agent.

Suite à la nouvelle, la co-star Tamsin Greig lui a rendu hommage.

Écrivant dans The Guardian, elle a déclaré: « Quand on m’a dit qu’ils voulaient qu’il joue Martin Goodman dans l’épisode pilote de Dîner du vendredi soir, J’ai dit: «Vous le prenez et je suis dedans».

« Non seulement Paul a joué le rôle, mais il a dépassé de loin les attentes de tout le monde – surprenant, polyvalent, étrange, enraciné dans la vérité la plus claire et toujours totalement hilarant. »

Elle a ajouté: « Le monde est un endroit moins brillant sans Paul. Allez-y doucement, mon ami. Vous êtes profondément aimé. »