Vendredi, le grand astéroïde Apophis survolera la Terre en toute sécurité

Le plus tristement célèbre de notre système solaire astéroïde passera par la Terre vendredi (5 mars), et avec un télescope haut de gamme, vous pourrez le regarder alors qu’il siffle en toute sécurité près de notre planète.

Nous parlons de nul autre que l’astéroïde 99942 Apophis , qui se rapprochera encore plus de la Terre le 13 avril 2029, lors de son passage dans la zone de satellites à haute altitude . Mais même dans ce cas, Apophis ne frappera pas la Terre comme certains l’avaient prédit – alors concentrons-nous plutôt sur ce que la science vient de ces survols.

L’astéroïde géocroiseur mesure environ 300 mètres de diamètre et a été découvert en 2004. Les premières estimations initiales suggéraient qu’il y avait une petite chance qu’Apophis frappe la Terre en 2029, mais les scientifiques ont écarté cette possibilité après avoir examiné des images d’archives. La NASA a dit .

Même si la planète n’est pas en danger, les scientifiques apprécieront toujours les rares survols en 20210 et 2029 pour examiner la forme de l’astéroïde – et peut-être même les caractéristiques de surface en 2029 – dans notre étude en cours sur en savoir plus sur les astéroïdes , qui existent depuis le début de l’histoire du système solaire (notre quartier s’est réuni il y a environ 4,5 milliards d’années).

Apophis ‘ approche la plus proche vendredi sera à 0,11 unité astronomique (une unité astronomique est la distance moyenne entre la Terre et le soleil, soit environ 93 millions de miles ou 150 millions de kilomètres). Alors que le survol est proche en termes astronomiques, Apophis restera à une distance de 44 fois la distance entre la Terre et la Lune.

Les télescopes personnels peuvent avoir du mal à voir Apophis en raison de sa faiblesse, car il n’aura qu’une magnitude visuelle d’environ 15 ou 16, selon EarthSky . Vous aurez soit besoin d’un télescope de 12 pouces de diamètre ou plus pour le repérer visuellement, soit d’équiper un télescope légèrement plus petit d’une caméra sensible pour traiter les images pour une visualisation ultérieure.

Votre meilleure chance de le voir sera peut-être tôt samedi (6 mai), lorsque Unistellar Optics coordonne une campagne de science citoyenne pour observer Apophis au moment où il se rapproche de la Terre. Du point de vue des téléspectateurs dans certaines parties des États-Unis, entre environ 12 h 55 HNE et 1 h 04 HNE (0555 GMT et 0604 GMT), Apophis passera devant une étoile. Le large balayage du terrain où l’événement sera visible s’étend à travers le Montana, le Wyoming, le Colorado, le Kansas, l’Oklahoma, le Texas, l’Arkansas et la Louisiane, et peut-être aussi certaines régions limitrophes. Une carte et plus de détails sur l’étalonnage d’un eVscope unistellaire sont disponibles dans un article de blog d’entreprise .

Les scientifiques adorent utiliser ces survols rapprochés pour scanner les roches spatiales avec un radar pour en savoir plus sur la forme et la rotation des astéroïdes. Malheureusement, le système radar le plus puissant de la Terre est en permanence hors ligne, Radiotélescope de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico s’est effondré en décembre et est en cours de démantèlement.

Le remplaçant provisoire est celui de la NASA Complexe de communications Goldstone Deep Space en Californie , qui devait commencer les observations de l’astéroïde mercredi 3 mars et se poursuivre jusqu’au 14 mars. Mission NEOWISE pourrait également être en mesure de repérer l’astéroïde plus tard en avril, a déclaré la chercheuse principale Amy Mainzer à 45secondes.fr.

«J’espère que nous pourrons obtenir des détails sur la rugosité de la surface, l’épaisseur des roches et de la poussière à la surface de l’objet», a déclaré Mainzer dit plus tôt ce mois-ci , ajoutant que les données proviendraient de la combinaison des observations NEOWISE recueillies en décembre 2020 et avril 2021. «Cela peut nous aider à en apprendre un peu plus à ce sujet, si nous sommes très chanceux», a-t-elle ajouté.

Bien qu’Apophis ne soit pas une menace imminente pour la Terre, les scientifiques sont exécuter un scénario de défense planétaire prétendant qu’ils viennent de le repérer dans le ciel en décembre, pour se préparer à une éventuelle situation dans le futur. Mais vous pouvez être tranquille, car il n’y a aucune menace imminente connue sur Terre pour le moment – et la NASA et ses partenaires continuent de scruter le ciel et de pratiquer la gestion des catastrophes, au cas où.

