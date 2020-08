Vendredi, Elon Musk montrera les puces qu’il souhaite implanter dans votre cerveau

L’entreprise la plus ambitieuse du milliardaire Elon Musk ce n’est pas le constructeur automobile Tesla ni le SpaceX destinés aux voyages interplanétaires. C’est à propos de Neuralink, une activité relativement récente à travers laquelle l’entrepreneur entend rendre possible la communication entre l’homme et la machine avec des puces implantées dans le cerveau des invités en chair et en os. Nous parlons de cette aventure aux limites des connaissances scientifiques depuis un certain temps, mais selon ce qu’Elon Musk lui-même anticipait, vendredi sera particulièrement significatif dans l’histoire de l’entreprise: à cette occasion, les dernières avancées des scientifiques du groupe seront montrées. , qu’ils devraient inclure pour la première fois un appareil qui fonctionne déjà.

Que sont les puces Neuralink

La société d’Elon Musk travaille sur ce qu’elle appelle un ‘interface cerveau-machine: un produit capable de faire parler les machines directement avec la conscience des interlocuteurs, et vice versa. Plus précisément, il s’agit d’une puce à électrodes qui, placée en contact direct avec les neurones du cerveau, interférera avec leur activité électrique, captant les signaux et les distribuant à son tour à l’hôte: dans la première phase du projet le résultat devrait permettre aux utilisateurs dem donner des commandes aux appareils connexes, et les produits technologiques de communiquer des informations de base à ceux qui les utilisent.

Par rapport aux solutions de génération actuelle déjà sur le marché, les puces conçues par la société Musk sont basées sur électrodes plus longues et plus flexibles – moins d’un cheveu large – qui devrait s’intégrer plus profondément entre les neurones et mieux communiquer avec l’hôte. Ce choix promet également d’être plus sûr sur le long terme mais rend particulièrement difficile l’implantation des puces, c’est pourquoi le groupe travaille également sur des robot de haute précision capables d’implanter les électrodes en toute sécurité.

Ce que Musk a promis

Ces dernières semaines, Elon Musk avait déjà promis une mise à jour sur l’état des travaux de Neuralink pour le 28 août, mais au cours des dernières heures, il a publié un tweet qui a pu attirer l’attention sur la date encerclée en rouge sur le calendrier: selon le twitter, dans la journée le vendredi un dispositif neuralink fonctionnel; en particulier – ajouté Musk dans l’un des tweets suivants – l’appareil saura montrer l’activité de certains neurones en temps réel adjacent aux électrodes. On ne sait pas exactement comment se déroulera la manifestation de demain, mais si elle se déroule comme prévu, elle pourrait accélérer le développement d’interfaces déjà existantes telles que celles qui permettent le contrôle des membres mécaniques chez des patients ayant subi des amputations ou des lésions vertébrales.

L’avenir

Après tout, la mission de Neuralink est encore plus ambitieuse. Selon Musk lui-même, ces innovations devraient simplement représenter les pierres angulaires sur lesquelles les futures recherches seront basées, au cours desquelles les chercheurs se concentreront sur des aspects tels que l’interprétation de l’activité cérébrale humaine et comment les puces peuvent la rendre compatible avec les flux de données. numérique à un niveau supérieur: l’objectif est de faire parler littéralement les hommes et les machines, jusqu’à unir leurs intelligences pour tenir le cerveau humain au courant des développements futurs de l’intelligence artificielle.