Vendredi dernier, Ice Cube et Warner Bros. s’affrontent dans les coulisses

Vendredi dernier, la dernière tranche prévue du Vendredi série de films, continue de stagner dans l’enfer du développement avec des problèmes persistants entre Ice Cube et Warner Bros. Le Wall Street Journal rapporte que WarnerMedia et Cube ont « échangé des lettres animées » au cours des dernières semaines, et bien que les deux parties semblent vouloir obtenir le film réalisé, les négociations ont peut-être été irrémédiablement bloquées avec la société et le rappeur incapable de s’entendre.

Apparemment, Glaçon est à la recherche de Warner Bros. pour céder ses droits à Vendredi avec deux autres films qu’il a réalisés pour le studio, Tout sur les Benjamin et Le club des joueurs. Warner Bros. a qualifié la demande d' »exorbitante » dans sa réponse, refusant de céder les droits de l’un de leurs films Ice Cube. L’avocat de Cube a également déclaré que le studio avait été excessif dans ses commentaires pour le Vendredi dernier scripts, alléguant que Warner Bros. a été un « pauvre intendant » pour Vendredi.

« Ces gars ne me comprennent pas, et je ne les comprends pas », a déclaré Cube à propos des différences créatives entre les deux parties, concernant l’endroit où le prochain Vendredi devrait aller.

Warner Bros. allègue également que les affirmations de Cube sont une « histoire révisionniste » et une tentative d’obtenir injustement sa propriété intellectuelle. Ils rejettent également le blâme sur Cube pour n’avoir pas réussi à obtenir Vendredi dernier du sol, citant une « réticence » à s’engager avec le studio. Les efforts de Cube en dehors de la réalisation de films, tels que la ligue de basket-ball Big3 qu’il dirige, ont également été cités comme une distraction.

Pendant ce temps, le représentant de Cube a suggéré qu’il pourrait également y avoir un cas de discrimination au studio. Dans une lettre, il était écrit que les projets de Cube sont « habituellement sous-financés par rapport aux projets mettant en vedette des acteurs blancs et des équipes créatives ». La société a nié avoir fait preuve de discrimination à l’encontre de Cube ou avoir renoncé à l’un de ses projets, affirmant que les plaintes sont « fondées sur un ensemble diffamatoire de faussetés conscientes ».

« Nous sommes fortement en désaccord avec toute allégation de traitement discriminatoire, et nous maintenons notre engagement continu et prouvé à soutenir des voix et des conteurs divers et continuerons de le faire à mesure que nous avançons », a déclaré un porte-parole de Warner Bros.

Un autre problème majeur qui a déraillé Vendredi dernier est le décès de John Witherspoon, qui est apparu en tant que Pops dans les trois films de la série. Après la mort de Witherspoon, Cube s’est excusé auprès du défunt acteur pour ne pas avoir réussi à obtenir Vendredi dernier fait alors qu’il était encore avec nous. À l’époque, il a également pointé du doigt Warner Bros., disant qu’il avait fait de son mieux pour que le film se réalise mais que le studio était toujours sur son chemin.

« Je m’excuse vraiment auprès de mon ami de ne pas avoir obtenu le prochain Vendredi film fait. Ce n’est pas de ma faute », a déclaré Cube lors de la célébration du service de la vie de Witherspoon. « Certaines personnes idiotes à Hollywood, au New Line Cinema … vous ont donné deux scripts aux punks et vous ne vouliez pas tous les faire. C’est le vrai. Nous avons essayé de faire ce film pendant des années et nous n’avons pas pu le faire, mais nous avons les trois autres, et nous avons nos souvenirs, et nous avons notre amour. »

À ce point, Vendredi dernier ne semble pas du tout probable. Pour ceux qui souhaitent voir un quatrième opus, croisez les doigts pour que Warner Bros. et Cube sauront comment se mettre sur la même longueur d’onde. Cette nouvelle nous vient du Wall Street Journal.

Thèmes : vendredi 4, vendredi