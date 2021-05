Vendredi 13e collection de 8 films arrive sur Blu-Ray en août

Les films slasher classiques dans le vendredi 13 les séries se réunissent pour un tout nouveau coffret Blu-ray en août.

Les fans d’horreur ont quelque chose à espérer vers la fin de l’été alors que Paramount a annoncé une nouvelle collection Blu-Ray comprenant les 8 films originaux de la franchise, remasterisés et sous forme numérique. La collection sera lancée le 10 août, juste à temps pour 2021 UNIQUEMENT le vendredi 13 (13 août).

Préparez-vous pour le seul vendredi 13 de l’année le 13 août avec cette collection à tomber par terre, qui comprend des versions nouvellement remastérisées des quatre premiers films de l’une des franchises d’horreur les plus influentes et les plus réussies de l’histoire du cinéma. Cet ensemble incontournable pour les fans d’horreur à couper le souffle déborde d’heures de fonctionnalités spéciales précédemment publiées, notamment des scènes coupées, la création de featurettes, des commentaires de tueur et bien plus encore. L’ensemble comprend également l’accès aux copies numériques des huit films, y compris l’édition «non coupée» de l’original vendredi 13.

Revenez à la terreur du Camp Crystal Lake et revivez tous les cris, les frayeurs et les meurtres créatifs. Depuis les avertissements trop souvent ignorés de la «malédiction de la mort» du Camp Crustal Lake, en passant par un nombre toujours croissant de corps qui culmine dans les rues de New York, le chaos masqué par le hockey est déchaîné et imparable.

Les huit films de la collection sont: Vendredi 13, Vendredi 13 Partie 2, Vendredi 13 Partie 3, Vendredi 13 Partie IV: Le dernier chapitre, Vendredi 13 Partie V: Un nouveau départ, Vendredi 13 Partie VI: Jason Lives, vendredi 13 partie VII: Le sang neuf et vendredi 13 partie VIII: Jason prend Manhattan.