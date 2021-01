Vendredi 13, le producteur poursuit Warner Bros.et Paramount pour des profits perdus

Il faudra encore un certain temps avant que Jason Voorhees ne sorte de la salle d’audience. La bataille juridique pour les droits vendredi 13 a été allongé pendant des années à ce stade sans aucune indication du moment où une décision finale sera rendue. Si cela ne suffisait pas, le producteur de la série Sean Cunningham vient de déposer une autre poursuite en relation avec la franchise d’horreur, poursuivant Warner Bros. et Paramount Pictures avec des allégations selon lesquelles les deux sociétés avaient « systématiquement fait une fausse déclaration » pour les profits perdus.

«Ce procès présente le dernier chapitre de la comptabilité hollywoodienne des défendeurs», soutient l’équipe juridique de Sean Cunningham, dirigée par Neville Johnson.

Dans la plainte, Cunningham dit que la franchise Jason Voorhees a rapporté plus de 129 millions de dollars. Il allègue que les audits ont découvert « des déductions inappropriées de frais et de primes, des licences sous-évaluées, une sous-déclaration des revenus de marchandisage et des revenus de télévision payante », et plus encore. Cunningham dit également que Warner Bros.et Paramount ont travaillé pour l’empêcher de comprendre le flux de l’argent, alléguant que les entreprises ont « retenu des documents révélerait que la distribution des Pictures était structurée de manière à promouvoir injustement les intérêts des défendeurs et favorisé les tiers. »

Il s’agit de la deuxième bataille juridique pour ensorceler la franchise du vendredi 13 ces dernières années. Un autre procès entre Cunningham et Victor Miller, qui a écrit le scénario du film original, est toujours en cours. En 2018, Miller a remporté les droits contre Cunningham, mais le drame de la salle d’audience n’était pas encore terminé. Cunningham a fait appel de la décision, et on ne sait toujours pas quand une décision finale sera rendue. vendredi 13 les fans espèrent certainement que cela arrivera bientôt pour qu’un autre film puisse enfin être produit.

Cunningham a produit et réalisé l’original vendredi 13 en utilisant un scénario écrit par Miller. Sorti en 1980, le film slasher classique suit un tueur invisible massacrant un groupe d’adolescents au Camp Crystal Lake. En fin de compte, le tueur se révèle être Pamela Voorhees (Betsy Palmer), une mère vengeresse qui est devenue violemment folle après que son fils Jason se soit noyé au camp plusieurs années auparavant. Le film a été un succès auprès des fans d’horreur, engendrant instantanément une nouvelle franchise populaire.

Jason deviendrait le tueur de la série à partir de Vendredi 13: 2e partie, et à part le temps où il s’est assis pour le tueur de copieur Roy Burns Partie V, il est depuis lors celui qui occupe le siège du conducteur. Au cours de la franchise, il a visité Manhattan, l’espace extra-atmosphérique, Hell et Elm Street. Il a été redémarré en 2009 avec le 12e volet de la série, Marcus Nispel’s vendredi 13. Nous avons maintenant passé 12 ans sans nouveau vendredi 13 film, de loin le plus long tronçon entre les films.

La bonne nouvelle est que le drame juridique doit prendre fin finalement, et quand c’est le cas, les fans seront évidemment prêts pour un nouveau vendredi 13. Compte tenu de l’intérêt continu des fans pour la série, il ne fait aucun doute que Jason sera de retour à un moment donné. Ce n’est qu’une question de temps, aussi longue soit-elle. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: vendredi 13