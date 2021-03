Vendre Sunset renouvelé pour les saisons 4 et 5 sur Netflix

La vente de Sunset Season 4 et 5 arrive sur Netflix. Mais quand sera-t-il publié? Voici à quoi s’attendre de la distribution.

C’est le moment que vous attendiez et cela justifie même un roulement de tambour dramatique … Netflix a renouvelé Selling Sunset pour les saisons 4 et 5.

Lorsque Netflix a vendu pour la première fois Sunset en 2019, nous pouvons admettre que nous étions obsédés par la malsaine. Et, à la saison 2, nous étions complètement accro. La série télé-réalité suit la vie dramatique d’un groupe d’agents immobiliers basés à Los Angles vendant des maisons de luxe chères aux super-riches et célèbres.

En plus de nous livrer à notre obsession pour les propriétés de luxe, il y a aussi beaucoup du backstabbing et du drame au tristement célèbre groupe Oppenheim. La saison 3 est sortie en 2020 et, avec deux autres saisons confirmées, plongeons-nous dans tout ce que nous avons à attendre.

Vente de Sunset renouvelé pour les saisons 4 et 5 chez Netflix. Image: Netflix

Y aura-t-il un Vendre Sunset Saison 4 sur Netflix?

Netflix a officiellement confirmé que la vente de la saison 4 de Sunset arrive. Et, en prime, la saison 5 est également en cours. Eek!

Le Vendre Sunset les acteurs taquinent le renouvellement depuis des mois et devraient commencer à tourner en 2020. Cependant, grâce à la pandémie de coronavirus, le tournage a dû être repoussé.

Mary Fitzgerald a récemment déclaré à Distractify qu’ils espéraient « commencer le tournage dans quelques mois seulement » après l’annonce officielle de Netflix. Croisons les doigts, cela signifie que nous aurons la saison 4 en 2021.

Que se passera-t-il dans Vendre Sunset Saison 4?

Nous ne pouvons qu’espérer que la saison 4 reprendra là où la saison 3 s’est arrêtée – et beaucoup de choses se sont passées.

Le divorce de Chrishell Stause avec Justin Hartley est officiellement finalisé, Heather Rae Young se prépare pour son prochain mariage avec Tarek El Moussa et Mary Fitzgerald est toujours aimée de son mari Romaine Bonnet.

Romaine sera heureuse d’apprendre que son ennemi juré Davina Potratz a quitté le groupe Oppenheim pour travailler pour la société rivale Douglas Elliman (et elle n’a jamais vendu cette maison de 75 millions de dollars, d’ailleurs…), alors que Maya Vander l’a vécu à Miami, en Floride, avec son mari et ses enfants.

Et, peut-être la nouvelle la plus excitante, Christine Quinn attend son premier enfant avec son mari Christian Richard. Elle a ensuite appelé les co-stars Mary, Chrishell et Heather pour ne pas aimer sa grossesse révélée sur Instagram. Le scandale de tout cela.



Chrishell a officiellement finalisé son divorce. Image: Netflix

Dans quels acteurs figureront Vendre Sunset Saison 4?

Bonnes nouvelles! Tous nos favoris reviendront pour Vendre Sunset Saison 4. Cela comprend: Jason et Brett Oppenheim, Chrishell Stause, Christine Quinn, Mary Fitzgerald, Romain Bonnet, Heather Rae Young, Amanza Smith, Maya Vander et Davina Potratz.

Comme vous le savez, Davina Potratz a quitté le groupe Oppenheim pour travailler pour la société rivale Douglas Elliman à Beverly Hills, alors on a pensé qu’elle ne reviendrait peut-être pas. Maya Vander s’est également diversifiée et a créé le groupe Maya Vander à Miami, en Floride, où elle vit avec son mari et ses deux enfants. Maya avait précédemment déclaré que la saison 3 serait probablement sa dernière car il est difficile de vivre entre Miami et Los Angeles avec ses enfants.

Pendant ce temps, Christine Quinn a laissé entendre qu’elle pourrait partir Vendre Sunset aussi, déclarant que c’était « travailler dur pour un homme ». Heureusement, il ne semble pas qu’aucun de ces problèmes ait suffi à dissuader le casting et tous les anciens gangs du groupe Oppenheim sont de nouveau réunis.

y a t-il Vendre Sunset Bande-annonce de la saison 4?

Malheureusement, il n’y a pas Vendre Sunset Saison 4 encore. Mais surveillez cet espace, nous vous mettrons à jour dès sa sortie.

