Venant de Renault. Le créateur de Saab Aero X adopte le design Ford

Ford s’apprête à changer de design. L’annonçant, le départ du vétéran directeur de la conception du constructeur, Moray Callum, qui va désormais céder sa place à l’ancien Renault Anthony Lo, chargé de concepts comme Dezir, Captur ou Initiale Paris… en plus du révolutionnaire Saab Aero X.

Soit dit en passant et au regard de ce dernier concept, considéré comme particulièrement révolutionnaire lors de sa présentation au Mondial de l’Automobile de Paris 2006, il a été conçu par Anthony Lo lors de son passage au bureau d’études du rival direct de Ford, General Motors, entre 2004 et 2010.

En fait, pendant cette période, alors qu’il dirigeait même le département Advanced Design de GM, Lo a dirigé plusieurs projets, également d’Opel et de Vauxhall.

Anthony Lo et Saab Aero X

Cependant, en 2010, le designer s’installe chez Renault, où il garde une longueur d’avance sur la stratégie de design dite «Cycle of Life», mise en œuvre par le constructeur français, et qui aboutit à des concepts comme Dezir, présentés au Salon de Paris à Paris. 2010; Captur et R-Space, dévoilés à Genève 2011; Frendzy, dévoilé au salon de Francfort 2011; le Twin’Z, à Milan 2013; le Twin’Run, à Monaco, en 2013; et Initiale Paris, à l’exposition 2013 de Francfort.

«Notre industrie évolue plus vite que jamais, et Ford promet de gagner la confiance de ses clients, en restant à la pointe de cette courbe», a déclaré Hau Thai-Tang, responsable du développement mondial des produits. Expliquant, sur le choix d’Anthony Lo, qu ‘ »il est un leader du design de classe mondiale, avec une histoire mondiale exemplaire ».

Renault Dezir, l’un des projets portés par Lo dans la marque française

«Nous sommes ravis de vous avoir à la tête de notre organisation de conception, alors que nous accélérons la création de produits connectés, intelligents et de plus en plus électrifiés», conclut le même responsable.

Moray Callum, le concepteur du nouveau Bronco

Quant à Moray Callum, bien qu’il part, il laisse sans aucun doute sa marque dans l’histoire du constructeur d’ovales bleu nord-américain. J’enregistre que, en fait, remonte à 1995, à une époque où j’étais encore chez Mazda.

Moray Callum, en avance sur l’une de ses créations

Déjà en avance sur la conception de Ford, Moray a dirigé des projets tels que le Super Duty 1999 et l’Explorer 2011, sans oublier la Mustang 2015 et la remarquable Ford GT.

Cependant, l’influence de Moray Callum ne s’est pas arrêtée sur ces modèles, mais s’est poursuivie sur des propositions récentes, telles que le nouveau et le retour de Ford Bronco, ou les nouveaux F-150 et Mach-E. Trois modèles qui, en termes de design, représentent, en quelque sorte, le passé, le présent et l’avenir du constructeur automobile de Detroit.

La Ford Mustang Mach-E était l’un des derniers défis de Moray Callum

«L’influence de Moray est désormais très présente sur les routes du monde entier», déclare Thai-Tang, ajoutant qu ‘«il a apporté et soutenu une vision du design et du leadership pour les différents studios de la marque – dont le département Ghia., En Italie, et Mazda, au Japon, ainsi que Ford et Lincoln -, qui a élevé la beauté, la signification et la fonction des voitures, camions et SUV à des millions de clients ».

