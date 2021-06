Velvet : l’incroyable changement de Patricia

Il y a peu de séries qui parviennent à perdurer au fil des années et, Velours, est l’un d’eux. Se déroulant en Espagne en 1958, cette fiction raconte l’histoire d’amour entre Alberto Márquez (Miguel Ángel Silvestre) et Ana Ribera (Paula Echevarría), qui trouvent l’amour malgré leur appartenance à deux mondes différents et est l’une des préférées des utilisateurs de Netflix.

Après quatre années de diffusion sur la chaîne de télévision Antena 3, Velours Il fait désormais partie du catalogue Netflix et, pour cette raison même, ses acteurs ont été catalogués à la renommée internationale. En fait, les protagonistes, Paula Echevarría et Miguel Ángel Silvestre, sont désormais deux des interprètes espagnols les plus connus dans le monde.

Le velours continue de faire rage. Photo : (Netflix)



Cependant, ils n’étaient pas les seuls puisque Velours avait un excellent casting au point que chaque personnage a gagné le cœur des fans. Et, l’un d’eux est Miriam Giovanelli, qui a donné vie à Patricia Márquez, la demi-soeur cadette d’Alberto Márquez et l’une des héritières des Velvet Galleries.

Mais, pendant de nombreuses années, Giovanelli est resté à l’écart des projecteurs médiatiques et n’est revenu dans la sphère publique que maintenant en jouant dans un spot publicitaire pour une entreprise de sous-vêtements. L’actrice a partagé le contenu sur son compte Instagram où, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est comment son concept de la beauté a changé ces derniers temps.

« Pour moi, la beauté, c’est maintenant me retrouver bien, avoir de l’énergie, me sentir bien. Quelque chose que peut-être avant j’ai donné moins d’importance. Ce qui m’a changé c’est la notion de beauté que je transmets à mes enfants« , Commence par dire l’espagnol-italien puis ajoute : »Je me sens très bien depuis de nombreuses années, parce que je prends soin de moi autrements ».

A tel point que, l’ancienne star de Velours Cela montrait à quel point elle était libérée des canons de la beauté régis par l’industrie cinématographique. « Je ne suis pas un corps, je suis mon corps», Il a condamné après quelques mots qui ont été applaudis par tout le monde, y compris Paula Echevarría, qui a commenté :«tu sais que j’ai toujours été ton fan numéro 1”.