Velma: quand la nouvelle série animée sera-t-elle diffusée sur HBO Max

La nouvelle série dérivée de Scooby Doo intitulé »Velma » aura sa première plus tôt que prévu. Selon de nouveaux rapports, la série mettant en vedette esprit kaling va venir a HBO Max le 12 janvier 2023 prochain.

»Velma es una serie de comedia animada para adultos que cuenta la historia de origen de Velma Dinkley, el cerebro anónimo y subestimado de la pandilla de la Maquina del Misterio de Scooby-Doo », se puede leer en la sinopsis oficial de la série.

La première bande-annonce de » Velma » a révélé le ton sanglant et humoristique du nouveau spin-off, étant une parodie du film » Scream ».

Ça pourrait aussi vous intéresser : Velma, série HBO Max : de quoi s’agit-il, casting et date de sortie







En plus de la voix de Mindy Kaling pour Velma Dinkley, une actrice qui est reconnue pour son rôle dans »The Office » comme Kelly Kapoor, le casting de »Velma » comprend la participation de Glenn Howerton comme fred jones Constance Wu comme Daphné Blake et Sam Richardson comme Norville »Shaggy » Rogers.

»J’espère que vous avez déjà remarqué que ma Velma vient d’Asie du Sud. Et si les gens paniquent à ce sujet, je m’en fiche », a déclaré Kaling en révélant la nouvelle série. »Personne n’a jamais eu de problème avec un chien qui parle en résolvant des mystères. Donc, un Velma coloré est très bien. Je pense que nous pouvons tous y faire face. Quoi qu’il en soit, vous ne voudrez pas manquer cela, qui arrive sur HBO Max. »

Cela pourrait également vous intéresser : The Last of Us : la série HBO inclura du contenu supprimé du jeu

Comme mentionné précédemment, » Velma » racontera l’histoire d’origine du personnage titulaire, ayant un passé plus complexe et avec un thème plus adulte pour HBO Max, après avoir eu un grand succès avec la série animée » Harley Quinn » .

» Velma » arrivera sur HBO le 12 janvier 2023.