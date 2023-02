Velma Parody Animation révèle une histoire d’origine troublante pour Scooby-Doo

Velma se retrouve face à Scooby-Doo dans une parodie sombre de la série controversée de redémarrage Velma. La série animée pour adultes, qui réinvente les membres de Mystery Inc., est controversée pour de nombreuses raisons, peut-être notamment l’absence de Scooby-Doo. De Avocado Animations sur YouTube, une nouvelle vidéo parodique présente Scooby au nouveau gang d’une manière qui relie Velma retour à l’origine Scooby Doo dessin animé. Vous pouvez regarder la vidéo dérangeante ci-dessous, mais soyez averti, car cela peut changer votre façon de voir non seulement Velmamais le Scooby Doo franchise entièrement.





La vidéo a recueilli près de deux millions de vues en l’espace de quelques jours, recueillant plus de 227 000 likes de la part des téléspectateurs. La section des commentaires est remplie d’éloges, avec un commentaire très bien noté notant que la parodie « aurait été meilleure s’il s’agissait d’une série complète que la vraie Velma nous avons eu. » D’autres remarquent à quel point il est dérangeant de regarder la vidéo.

« Mec c’est mieux que le Velma pourrait jamais être, c’est encore mieux que 80% des intrigues de films d’horreur et cela m’a donné des frissons dans le dos et m’a donné la chair de poule », a écrit une personne.

« C’était le carburant cauchemardesque le plus dur que j’aie jamais vu », dit quelqu’un d’autre. « Pour de vrai, je n’ai jamais ressenti un frisson aussi froid dans le dos et je regarde beaucoup de films d’horreur, mais c’était presque trop. »

Si vous n’avez pas regardé la vidéo et que vous voulez la version Cliff Notes, ce qui se passe dans la parodie, c’est que Norville présente une nouvelle version de Scooby au gang. Cela déclenche des visions de réalités alternatives pour Velma, qui revient sur la façon dont elle apparaissait sur Scooby-Doo, où es-tu ? dans les années 60 et 70. Elle se souvient comment Scooby-Doo a mutilé le gang une fois que Velma a réalisé que quelque chose n’allait pas avec le chien qui parle, se révélant être une sorte de dieu cosmique qui trouvait de la joie à résoudre des mystères avec le groupe. Scooby a utilisé ses pouvoirs pour « reconstruire » Velma et les autres, encore et encore, expliquant tous les différents Scooby Doo redémarre. Cependant, à chaque fois, Velma se souvient de l’incident, forçant Scooby à massacrer le groupe et à reconstruire leur monde encore et encore, dans l’espoir de finalement retrouver ce qu’ils « avaient autrefois ».





Velma serait de retour pour une autre saison

Velma a été assailli de critiques négatives lors de sa sortie sur HBO Max, mais les rapports suggèrent que la série a encore un avenir. Malgré ses critiques, il a attiré un grand nombre de téléspectateurs sur HBO Max, et c’est peut-être tout ce qu’il a fallu pour obtenir une autre saison de la controversée Scooby Doo redémarrer dans les travaux. Un renouvellement n’a pas été officiellement annoncé par HBO Max mais il y a eu plusieurs rapports de travail commençant déjà sur la saison 2.

Développé par Charlie Grandy et produit par Grandy, Mindy Kaling, Sam Register et Howard Klein, Velma suit une version adolescente du brainiac (exprimée par Kaling) alors qu’elle poursuit un mystère local tout en naviguant dans un quadrilatère amoureux avec Daphne (Constance Wu), Fred (Glenn Howerton) et Norville (Sam Richardson). La série a été créée le 12 janvier et a terminé sa première saison le 9 février.

Vous pouvez diffuser Velma sur HBO Max.