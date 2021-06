Velma de Mindy Kaling est un résolveur de mystères d’Asie de l’Est dans un monde sans Scooby-Doo

Scooby-Doo, où es-tu ? Pas dans le prochain Velma série en préparation chez HBO Max, apparemment. En février, il a été signalé que Le bureau L’ancienne Mindy Kaling faisait équipe avec le streamer soutenu par WarnerMedia pour développer une série animée sur la solution de crime de Mystery Inc. Velma Dinkley. Il a été décrit comme une histoire d’origine « axée sur les adultes » pour le populaire Scooby Doo personnage, et il a également été révélé que Kaling exprimerait Velma en plus de la production exécutive.

Au TV Kids Summer Festival, le président de Warner Bros. de Global Kids, Young Adults and Classics, Tom Ascheim, a fait la lumière sur les Velma séries. Il a confirmé que la série animée était destinée à un public plus mature et a révélé que le spectacle réinventerait Velma en tant que personnage d’origine est-asiatique. Ascheim a ensuite laissé tomber la bombe selon laquelle « il n’y a pas de chien » dans la série, suggérant que ce redémarrage n’inclura pas Scooby Doo en tant que personnage, pour le meilleur ou pour le pire.

« Nous avons un pas pour les enfants, Mindy Kaling projet appelé Velma parce qu’elle était ravie de réimaginer ce que serait Scooby-Doo si Velma était d’origine est-asiatique et vivait dans un monde différent. Et dans cette version, qui passe d’abord sur HBO Max, il n’y a ni chien ni camionnette, mais nous avons nos quatre personnages clés sous un angle différent et je pense que c’est génial. Permettre à nos créateurs de jouer avec notre IP est super puissant. »

Les commentaires d’Ascheim suggèrent que les amis humains de Velma – Daphne Blake, Fred Jones et Shaggy Rogers – feront partie de la série. Il n’est pas clair si des modifications particulières seront apportées à ces personnages. Dans l’esprit du personnage de Velma, il semble probable que la série inclura des éléments de résolution de mystères, mais avec peut-être plus un avantage adulte par rapport aux incarnations typiquement familiales de la franchise. Quoi qu’il en soit, il semblera étrange de suivre le gang de Mystery, Inc. sans Scooby-Doo ou même juste la camionnette.

Cela ne signifie pas que Scooby-Doo va nécessairement n’importe où. Notre chien de dessin animé préféré est là pour rester aussi. Après de nombreuses versions différentes d’émissions de télévision au fil des ans, Scoob a récemment joué dans sa dernière émission, Scooby-Doo et devinez qui ?, qui fait équipe avec Mystery, Inc. avec divers invités spéciaux. L’année dernière, une itération différente de Scooby et du gang a joué dans le nouveau film Scoob !, un autre redémarrage de la franchise de longue date.

La CW s’amuse avec Scooby Doo ainsi que. Il a été récemment annoncé que le réseau développait un spécial vacances appelé Le spécial Réunion Scooby-Doo avec l’intention de le diffuser à la télévision cette année. Avec Scooby, Velma et les autres qui brisent le personnage et parlent de leurs expériences Scooby Doo dessins animés, le spécial sert de parodie des nombreuses réunions de casting qui sont devenues populaires au cours de la dernière année.

Il n’y a pas encore de date de sortie attachée pour Velma. Pendant ce temps, HBO Max a plusieurs autres projets animés en préparation, tels que de nouvelles incarnations de Gremlins et Les Boondocks. Une troisième saison de Harley Quinn est également en développement. Cette nouvelle nous vient du Mary Sue.

Sujets : Scooby-Doo